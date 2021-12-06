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【開市9點半】中證監發聲淡化中概股退市風險　佳兆業賣產抵債　商湯科技周二招股

股市 06:45 2021/12/06

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開市9點半

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中概股股災後，中證監周日發聲指，與美國監管機構進行有建設性的溝通，並澄清禁止VIE架構企業赴境外上市的說法是誤解誤讀，意味中概股未必一定要從美國退市，但有分析認為，在事態完全明朗前，中概股沽壓將會持續，只是會相對減少。

另外，佳兆業 （01638） 及恒大 （03333） 違約在即，兩者均稱無法保證能履行償付義務，監管當局一行兩會即密切監察市場，同時在未郁動三條紅綫下，已稍為放寬房企融資，宜繼續觀望最新事態發展。

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1. 【中概股風暴】中證監：禁止VIE架構企業境外上市的報道是誤解誤讀

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上周五港股ADR及美股收市情況：

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