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【名家看法】法巴譚慧敏料儲局明年6月起加息3次　2023年加息4次

股市 12:00 2021/12/06

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美國聯儲局主席鮑威爾取態變得更鷹派，市場預期儲局於月中議息後宣布加快收水。法國巴黎銀行財富管理香港首席投資策略師譚慧敏表示，預期儲局將加快收水至明年三月底結束，於年中起加息三次，較原先預期第四季才開始加息為早，並估計2023年將會每季加息一次。

高盛﹕儲局或明年1月起加快縮減買債，6月起加息，看【下一頁】

變種病毒Omicron肆虐，譚慧敏認為，即使變種病毒陷入最壞情況，即是傳染力強，住院率上升、疫苗效用細，相信對市場影響會較第一波細及短暫，反而成為買入的好機會。她相信，Omicron疫情過後，市場焦點將回到通脹上，並估計明年美國經濟會繼續強勁，料增長仍逾4%。

渣打梁振輝：中概股在事態明朗前沽壓持續，看【下一頁】

對於港股，她指，內地收緊措施繼續影響投資氣氛，科企盈利壓力仍是隱憂，內地宏觀政策雖稍有放鬆，但港股短綫仍處整固期，看好A股多於H股，續建議吸納氣候變化相關的主題。

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