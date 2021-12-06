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【ET開市直擊】資金回歸實體經濟股 航運、碼頭仍有錢景？（歡迎到留言區即時交流）

股市 05:15 2021/12/06

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科網股利淡消息不絕，另邊廂傳統經濟股見有支持，特別是金融股。資金揀股策略有變？耀才證券研究部經理譚智樂（Arnold）今早9日時於《ET開市直擊》為你分析市場形勢，做好開市準備。

歡迎WhatsApp（96133819），或登入HKET App 留言區留言提問。

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欄名 : ET開市直擊

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