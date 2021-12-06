【ET開市直擊】資金回歸實體經濟股 航運、碼頭仍有錢景？（歡迎到留言區即時交流） 股市 05:15 2021/12/06 分享： 科網股利淡消息不絕，另邊廂傳統經濟股見有支持，特別是金融股。資金揀股策略有變？耀才證券研究部經理譚智樂（Arnold）今早9日時於《ET開市直擊》為你分析市場形勢，做好開市準備。 歡迎WhatsApp（96133819），或登入HKET App 留言區留言提問。 立即登入HKET財經台 欄名 : ET開市直擊 最新專欄文章 更多 【ET開市直擊】下周嘉賓預告 做好開市準備（12月6日-10日） 2021/12/03 【ET開市直擊】下周嘉賓預告 做好開市準備（12月6日-10日） 【ET開市直擊】加息步伐料加快 傳統金融股起動？（附time code） 2021/12/03 【ET開市直擊】加息步伐料加快 傳統金融股起動？（附time code） 【ET開市直擊】本周嘉賓預告 做好開市準備（11月29日-12月3日） 2021/12/02 【ET開市直擊】本周嘉賓預告 做好開市準備（11月29日-12月3日） 【ET開市直擊】Omicron 倒轉環球？教你檢測倉位疫市求勝（附Time code） 2021/12/02 【ET開市直擊】Omicron 倒轉環球？教你檢測倉位疫市求勝（附Time code） 【ET開市直擊】港股跌夠未 撈貨定係搵位走（附Time code） 2021/12/01 【ET開市直擊】港股跌夠未 撈貨定係搵位走（附Time code） 股票 航運 傳統經濟股 金融