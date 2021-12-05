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【女股神】Cathie Wood旗艦基金ARKK重挫　僅兩成份股未落入熊市區間

股市 23:01 2021/12/05

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美國科技股上周五重創，Ark Innovation ETF上周亦大挫12.6%。

美國科技股上周五重創，有「科技股女股神」之稱、ARK Investment創辦人Cathie Wood所管理的旗艦基金Ark Innovation（美：ARKK），上周亦大挫12.6%。ARKK創2月以來最差一周，兼見13個月低位。單是上周五，該ETF單日已急跌5.5%。除兩隻成份股外，ARKK的其餘所有持股都較近期高位累挫逾兩成，落入熊市區間。

該ETF內最少9隻成份股，包括Robinhood Markets（美：HOOD），現價均較其52周高位低逾70%或以上。至於現價較52周高位累計跌幅超過40%、但不到70%的成份股，亦有最少25隻，當中包括Zoom Video Communications（美：ZM）、Twitter（美：TWTR）及Sportify Technology（美：SPOT）。

ARKK僅得兩隻成份股現價較52周高低跌幅少於兩成，分別是Tesla（美：TSLA）及Trimble（美：TRMB）。Tesla股價較52周高位低17.1%，Trimble股價則較52周高位低12.3%。Trimble是一間從事測繪技術開發和應用的高科技公司，主要生產GPS相關產品。

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