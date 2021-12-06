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【名家看法】渣打梁振輝：中概股沽壓持續　港股再大跌空間細　籲儲局議息後才部署

股市 11:30 2021/12/06

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中概股遭中美監管夾擊，美國證券交易委員會（SEC）上周確定實施《外國公司問責法案》（HFCAA），另一方面傳內地考慮禁止企業採用VIE架構海外上市，雖然中證監發聲擬淡化中概股由美國退市風險，但渣打香港財富管理投資策略主管梁振輝認為，在事態發展完全明朗前，中概股沽壓會持續，但相信相關沽壓會較上周五減少。

*重溫今早《ET開市直擊》中概股棄美回流對港股有幾利好？*【按此速睇－附time code】

中概股風暴︱中證監：禁止VIE架構企業境外上市的報道是誤解誤讀，看【下一頁】

梁振輝認為，投資市場最不喜歡變數，即使中概股退市的消息中長綫對港股屬利好，但投資者短綫擔心這會否同時對外資投資中資股限制增加。而內地政策近期未有特別放寬，港股續弱，但估計進一步大跌空間少，長綫投資吸引力顯現，但提醒近期儲局取態有大改變，可在儲局議息結果公布後，對市況有更大把握時才部署，現看好A股多於H股。

他建議，投資不宜過份進取，可保持現有配置，或是以主題式吸納增長股作長綫部署，包括物聯網、5G、金融科技、電動車等。

相關文章：【名家看法】招銀蘇沛豐：港股12月最多反彈至24500水平　薦三類增長股

【中概股風暴】美SEC實施《外國公司問責法》　華興證券：中概股股價可能加大波動

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