【加密貨幣】區塊鏈融合生物科技 星空奇遇記NFT刻入細菌DNA

好多人都知道，NFT其實只是一堆程式碼，代表某物品的擁有權，分散式儲存在不同的電腦上。電腦資料最基本的代碼是01011101等，可以以任何形式記錄下來。著名電影劇集《星空奇遇記》發行商Roddenberry Entertainment發行NFT，就貫徹劇集高科技精神，以特殊形式創作NFT。Roddenberry Entertainment與生物科技合作，將NFT的代碼製成DNA，再注入細菌的DNA中。細菌不斷自我複製，就可以將資料無限分散，除非該細菌及後代完全滅絕，資料就可以永遠保留。

該NFT是《星空奇遇記》編劇Gene Roddenberry，與演員Lucille Ball的製片公司Desilu Productions合作，簽下首份的製作合約，時為1965年。Lucille Ball其後成為《星空奇遇記》的監製，這份合約自然是代表一個傳奇的誕生，《星空奇遇記》自此成為家傳戶曉的電視節目，持續數十年歷久不衰。

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該NFT命名為El Primero（西班牙文中的「第一、首個」），為世上第一個紀錄在生命體上的NFT。同時間，會在Solena鏈上運行，代表着科幻文化、生物科技與區塊鏈技術的結合。

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