【Bitcoin】薩爾瓦多抄底買入多150個比特幣、網民指浪費納稅人金錢　總統：比特幣比黃金更保值

Bitcoin比特幣周六(4日)大跌,最大跌幅達22%,低見41967美元。早前允許比特幣與美元一樣,作為法定貨幣流通的薩爾瓦多選擇趁低買入比特幣。薩爾瓦多總統Nayib Bukele周六於Twitter中表示,政府已額外買入150個比特幣,平均價48,670美元,總值730.1萬美元,雖然未算最低位買入,連總統本人也指,錯過了7分鐘前的低位,但以周日比特幣回升至逾49000美元計,帳面已有利潤。

今年9月,薩爾瓦多通過將比特幣納入當地國家法定貨幣的法案。Nayib Bukele很擅長逢低買入的「抄底」策略,每當比特幣價格下跌時,他就會購入並發Twitter。上一次購入比特幣為11月26日全球市場因變種病毒Omicron出現恐慌,拋售金融資產,比特幣跌至54000美元時,以超過500萬美元買入100個比特幣。市場預計,薩爾瓦多目前持有約1370個比特幣。

不過,有網民不滿薩爾瓦多不斷抄底購買比特幣的行為,並質疑Nayib Bukele的行為浪費納稅人金錢,Nayib Bukele回應指,比特幣價值比黃金更保值。

None.We’re already in the green from our last purchase,in less than 24 hours. You know boomer,we have 44,106 oz of gold in our reserves. Worth $79million,down 0.37% from a year ago. If we had sold it a year ago and bought #Bitcoin,it would now be valued at $204million.

沒有,自從我們上次抄底比特幣後,不足24小時,帳面已有利潤。你知道嗎我們有44,106盎司黃金儲備,價值7900萬美元,按年下降0.37%。如果我們在一年前賣掉黃金並買入比特幣,它現在的價值將達到2.04億美元。