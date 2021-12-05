▲ 【Bitcoin】薩爾瓦多抄底買入多150個比特幣、網民指浪費納稅人金錢 總統：比特幣比黃金更保值

Bitcoin比特幣周六（4日）大跌，最大跌幅達22%，低見41967美元。早前允許比特幣與美元一樣，作為法定貨幣流通的薩爾瓦多選擇趁低買入比特幣。薩爾瓦多總統Nayib Bukele周六於Twitter中表示，政府已額外買入150個比特幣，平均價48,670美元，總值730.1萬美元，雖然未算最低位買入，連總統本人也指，錯過了7分鐘前的低位，但以周日比特幣回升至逾49000美元計，帳面已有利潤。

今年9月，薩爾瓦多通過將比特幣納入當地國家法定貨幣的法案。Nayib Bukele很擅長逢低買入的「抄底」策略，每當比特幣價格下跌時，他就會購入並發Twitter。上一次購入比特幣為11月26日全球市場因變種病毒Omicron出現恐慌，拋售金融資產，比特幣跌至54000美元時，以超過500萬美元買入100個比特幣。市場預計，薩爾瓦多目前持有約1370個比特幣。

不過，有網民不滿薩爾瓦多不斷抄底購買比特幣的行為，並質疑Nayib Bukele的行為浪費納稅人金錢，Nayib Bukele回應指，比特幣價值比黃金更保值。

There's a lot more dips coming.How much taxpayer money do you intend to waste？ （比特幣）還會進一步下跌，你打算浪費多少納稅人的錢？

None.We’re already in the green from our last purchase，in less than 24 hours. You know boomer，we have 44,106 oz of gold in our reserves. Worth $79million，down 0.37% from a year ago. If we had sold it a year ago and bought #Bitcoin，it would now be valued at $204million. 沒有，自從我們上次抄底比特幣後，不足24小時，帳面已有利潤。你知道嗎我們有44,106盎司黃金儲備，價值7900萬美元，按年下降0.37%。如果我們在一年前賣掉黃金並買入比特幣，它現在的價值將達到2.04億美元。

根據外媒報道，過去24小時加密貨幣現貨市場疑似將價格推低，才觸發加密貨幣衍生品巨額止損。據路透引述加密貨幣交易所EQONEX駐香港銷售主管Justin d'Anethan指，加密貨幣鯨魚似乎已經將貨幣轉移到交易場所，利用零售投資者的看漲偏見和槓桿作用，然後壓低價格。

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編輯︰曾樂詩