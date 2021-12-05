【美股一周前瞻】緊盯通脹數據　料11月CPI按年升幅擴至6.7%　高盛下調美經濟預測

▲ 緊盯通脹數據 料11月CPI按年升幅擴至6.7%

聯儲局下周議息前，本周先着眼周五（10日）公布的通脹數據，市場預期11月消費物價指數（CPI）按年升6.7%，核心CPI升4.9%，升幅較10月更高。受累變種病毒Omicron、儲局主席鮑威爾暗示加快收水步伐，股市勢將持續波動。

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變種病毒Omicron肆虐，基於風險及不確定性上升，高盛將明年美國經濟增長預測由4.2%下調至3.8%。高盛經濟師Joseph Briggs在報告中指出，Omicron病毒或會減慢經濟重啟，但相信對服務支出影響溫和。如果其他國家實施更嚴格的限制，病毒傳播可能加劇供應短缺，但貿易夥伴之間的疫苗接種率提高將防止嚴重中斷。

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美股繼續回吐，道指連跌四周，上周五收報34580點，全周跌319點或0.9%；納指收報15085點，全周跌2.6%；標指收報4538點，全周跌56點或1.2%。

Cresset首席投資官Jack Ablin表示，12月是動盪的月份，市場可能要直至下個業績期才會回歸基本面，因為市銷率及市盈率等指標已較高。

另外，石油出口國組織（OPEC）秘書長Mohammed Barkindo稱，油組將繼續對原油市場供應進行調整，以維持穩定，目前估計石油需求每日增長570萬桶，2022年預計還會每日再增420萬桶。他認為，市場波動及不確定性是外在因素造成，例如疫情持續，不一定是與石油和天然氣的基本面有關，預計明年的原油需求量將恢復到疫情前水平。

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