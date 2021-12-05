【互聯互通】深港通5周年　港股通累計淨吸資9469億港元

▲ 深交所公佈，深港通開通後的累計交易金額有41.9萬億元人民幣，年均增長94.5%。

深港通12月5日開通五周年，深交所公佈，截至2021年12月5日止，深港通開通後的累計交易金額有41.9萬億元（人民幣，下同），年均增長94.5%。

深交所指，深港通南北雙向成交都持續快速增長。開通5年來，深股通累計交易金額33.7萬億元，年均增長104.1%；深港通下的港股通累計交易金額8.2萬億元，年均增長82.2%。深股通在深市A股交易金額的佔比為4.5%，港股通在香港股市交易金額的佔比達到6.8%。

國際投資者持股佔深市流通市值4.2%

深交所又指，深港通雙向持股市值不斷提高，國際投資者通過深股通累計凈買入7932.1億元，持股市值1.3萬億元，佔深市A股流通市值的4.2%，成為A股市場一支重要的投資力量。內地投資者通過港股通累計淨買入9469億港元，持股市值1萬億港元。

另外，深股通投資者參與創業板積極性持續提升，特別是創業板改革並試點註冊制實施以來，創業板在深股通交易金額、淨買入和持股市值中的佔比，分別提升至34.9%、90%和39.6%，深交所指這顯示國際投資者對改革成效的廣泛認可。

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