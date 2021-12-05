【可持續發展】香港綠色金融協會：投資可持續債券毋須犧牲回報

▲ 由左至右，香港綠色金融協會副會長兼秘書長黄超妮 、香港綠色金融協會主席及會長馬駿及香港綠色金融協會副會長及秘書長黃翠芝。

政府正積極籌備發行零售綠色債券，香港綠色金融協會副會長及秘書長兼渣打大中華及北亞地區可持續金融主管黃翠芝表示，零售市場上未有太多綠色金融產品，所以增發這類產品相當重要，又認為政府可通過類似之前宣傳通脹掛鈎債券（iBond）與銀髮債券的方式，推廣零售綠色債券。

黃翠芝形容，零售投資者對綠色金融產品的反應是一個「雞與雞蛋」的問題，故金融市場應發行更多綠色金融產品，從而讓零售投資者有機會接觸到這類產品。她又認為，銀行要與政府合作，讓公眾了解購買綠色金融產品之重要性，以及綠色金融產品對環保的幫助。其中一個方法是讓零售投資者知道購買某個金額的綠色債券後，本港碳排放量可因而具體減少多少。

綠債發行量尚未達標

香港綠色金融協會主席及會長馬駿表示，隨著退休基金將綠色金融產品加入投資選擇中，有需要提升零售投資者對綠色金融產品的認識及興趣。香港綠色金融協會副會長兼秘書長黄超妮補充指，業界與零售投資者溝通時，要讓他們明白，投資可持續債券毋須犧牲債息回報。她指，縱觀全球約2萬億美元的可持續債券市場，回報與傳統債券亦未見顯著分別，在波動市況如貿易戰或疫情觸發的負面市場反應下，可持續債券之表現甚至傾向較傳統債券來得穩定。

另一方面，馬駿指企業發行債券綠債亦有不少好處，包括提升綠色形象，從而令企業發債更容易獲得認購，因為很多國際投資者都偏好綠色金融產品多於非綠色金融產品。此外，不同市場的政府亦有為綠債發行人提供不同金錢誘因，藉此吸引企業發行綠債。與此同時，由於投資者預期綠債違約風險較低，故與傳統債券相比，綠債發行人可享較低發債成本。馬駿解釋，由於部份企業尚未了解到上述好處，市場上的綠債發行量尚未觸及香港綠色金融協會的目標。

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記者﹕余倩敏