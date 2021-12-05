【內房危機】碧桂園等擬申請發行供應鏈ABS產品　萬科發行額傳逾7億人幣

▲ 【內房危機】碧桂園萬科擬申請發行供應鏈ABS產品 萬科發行額傳逾7億人幣

市傳監管部門有望向房企發行ABS（抵押資產證券）開綠燈後，多間房企包括碧桂園 （02007） 、萬科 （02202） 擬向交易所申請發行供應鏈ABS產品。碧桂園周日微信公眾號發消息稱，繼本月初在銀行間市場交易商協會申請發行中期票據獲得受理之後，碧桂園擬於近期向交易所申請發行ABS產品。

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據內媒報道，萬科亦擬於近期發行7.77億元人民幣的供應鏈ABS，並計劃於12月將2021年內供應鏈ABS額度發行完畢。

碧桂園指，申請獲批後，將在監管機構指導下盡快啟動相關產品的發行工作，而供應鏈ABS產品作為創新的融資方式，可支持上游供應商融資，緩解中小企業融資難、融資貴問題，有助於上游企業拓寬融資渠道、降低融資成本、提高經營效率，增強碧桂園供應鏈體系內合作夥伴的競爭力。

碧桂園表示，將繼續認真貫徹落實房住不炒和三穩政策要求，通過穩健經營確保企業風險可控、行穩致遠，促進房地產行業健康平穩發展。

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