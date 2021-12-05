  • 19°C
香港時間 : 20211205日 (日) 20:43
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【內房危機】碧桂園等擬申請發行供應鏈ABS產品　萬科發行額傳逾7億人幣

股市 20:15 2021/12/05

分享：

【內房危機】碧桂園萬科擬申請發行供應鏈ABS產品　萬科發行額傳逾7億人幣

市傳監管部門有望向房企發行ABS（抵押資產證券）開綠燈後，多間房企包括碧桂園 （02007） 、萬科 （02202） 擬向交易所申請發行供應鏈ABS產品。碧桂園周日微信公眾號發消息稱，繼本月初在銀行間市場交易商協會申請發行中期票據獲得受理之後，碧桂園擬於近期向交易所申請發行ABS產品。

中國據報最快本月重新接受ABS發行申請　有望為房企「輸血」，可看【下一頁】

據內媒報道，萬科亦擬於近期發行7.77億元人民幣的供應鏈ABS，並計劃於12月將2021年內供應鏈ABS額度發行完畢。

萬科指，分拆萬物雲上市非為解決資金問題【下一頁】

碧桂園指，申請獲批後，將在監管機構指導下盡快啟動相關產品的發行工作，而供應鏈ABS產品作為創新的融資方式，可支持上游供應商融資，緩解中小企業融資難、融資貴問題，有助於上游企業拓寬融資渠道、降低融資成本、提高經營效率，增強碧桂園供應鏈體系內合作夥伴的競爭力。

碧桂園表示，將繼續認真貫徹落實房住不炒和三穩政策要求，通過穩健經營確保企業風險可控、行穩致遠，促進房地產行業健康平穩發展。

更多內房股消息，可留意【內房危機】專頁

相關報道：【碧服配股】碧桂園服務周五復牌跌逾11%穿配售價　折讓近一成配股籌80億

【內房危機】碧桂園服務就收購富良環球訂補充協議 提前支付部分收購代價

 

 

港股 傳統經濟股 地產 萬科企業（02202） 碧桂園（02007）

下一篇文章

【名人馬拉松】中銀人壽執行總裁完成10公里虛擬跑　冀日後有時間繼續跑
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【銀行裁員】銀行業難做？　有間歐資銀行擬裁減3000人
【銀行裁員】銀行業難做？　有間歐資銀行擬裁減3000人
【開市9點半】中概股退市恐慌　阿里美股再失120關　騰訊ADR急跌
【開市9點半】中概股退市恐慌　阿里美股再失120關　騰訊ADR急跌
【美國制裁】美財政部：下周宣布新一輪制裁名單　涉「腐敗、侵犯人權、破壞民主」
【美國制裁】美財政部：下周宣布新一輪制裁名單　涉「腐敗、侵犯人權、破壞民主」
【美股收市】科技股捱沽納指挫1.9% 中概股爆股災 滴滴瀉逾22%
【美股收市】科技股捱沽納指挫1.9% 中概股爆股災 滴滴瀉逾22%
【銀色債券】第三批2021年到期銀債　以保底息3厘派息、每手150元
【銀色債券】第三批2021年到期銀債　以保底息3厘派息、每手150元
【港股ADR+夜期】阿里美股低港9%　騰訊ADR低4%　夜期收市急瀉405點（不斷更新）
【港股ADR+夜期】阿里美股低港9%　騰訊ADR低4%　夜期收市急瀉405點（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款