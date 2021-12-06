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【日本皇室】愛子公主體恤民情 成年禮戴二手皇冠

環球社會熱點 08:05 2021/12/06

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日本愛子公主上周三（1日）年滿20歲，並於周日（5日）舉辦成年禮。愛子在日本皇宮宮殿舉行的成年禮上，接受父親德仁天皇親自授予的綬章。愛子更考慮到新冠疫情為日本經濟帶來的影響，自願放棄製作新皇冠，在成年禮中佩戴姑姐的「二手」皇冠。

日本愛子公主20歲生日 周末舉辦成年禮 【下一頁】

愛子顧及學業，成年禮延至周日舉行。愛子當日早上參拜祭祀皇室祖先的宮中三殿，並在殿內祈禱。愛子之後身穿女性成年皇族的正裝禮服裙，在宮殿內接受德仁授予的「寶冠大綬章」。愛子挺起腰背接受勳章時，德仁展露出和藹的神情。

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愛子之後再戴著皇冠，身穿白色長袍向父母致以問候。愛子之前考慮到日本國民受新冠疫情打擊情況，打破傳統放棄定制皇冠，她周日佩戴姑姐黑田清子的皇冠完成儀式。愛子全程保持微笑，當記者向她表示祝賀時，她亦向對方致謝，拍攝完成後也認真回禮。

談真子婚後移居紐約 文仁：「對他們是最好的」 【下一頁】

愛子其後前往上皇夫婦臨時御所和祖父母會面，沿途有約200人送上祝福，愛子在車內微笑揮手致意。

按照慣例，日本皇室成員成年亦會舉行記者會，愛子的記者會已推遲至明年3月中旬。

日本目前法定成年年齡為20歲，但明年4月起將會降至18歲。

責任編輯：李俊儀

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