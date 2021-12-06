拜登狂咳嚇親記者 竟因孫仔獻吻被傳染感冒

美國總統拜登上周五（3日）在白宮舉行記者會期間不時咳嗽，引起記者憂慮並追問拜登的身體狀況。拜登隨即澄清自己並無感染新冠肺炎，只是因為親吻患感冒的孫仔，而遭對方傳染感冒。

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79歲的拜登（Joe Biden）上周五於白宮發表有關經濟的演説，但有記者留意到拜登的聲音較平時低沉沙啞，發言期間更多次咳嗽。

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有記者忍不住詢問拜登是否身體不適時，拜登回覆道：

我無問題，只不過我1歲半嘅孫仔感冒但又鍾意錫我，所以我只不過係感冒。 （I'm OK. What I have is a one-and-a-half year old grandson who has a cold who likes to kiss his pop ... it's just a cold.）

拜登上周四（2日）在馬里蘭州的美國國家衛生研究院（NIH），就美國冬季抗疫計劃發表演説時，也不時有清喉嚨的動作。

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而拜登的醫生奧康納（Kevin O'Connor）則大派定心丸，指拜登該周接受了3次新冠病毒檢測，包括新冠病毒、流感、鏈球菌等19種常見呼吸道病原體的測試，所有結果均為陰性。

白宮新聞發言人普薩基（Jen Psaki）同日下午也為拜登的健康狀況解話，稱拜登正服用部分成藥、止咳糖和茶，但強調拜登仍可繼續正常行程。

但當記者再追問時，普薩基卻無法解答拜登究竟是接受快速病毒檢測（LFD）抑或準確度較高的聚合酶連鎖反應（PCR）核酸檢測。

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責任編輯：鄭錦玲