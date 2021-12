拜登狂咳嚇親記者 竟因孫仔獻吻被傳染感冒

美國總統拜登上周五(3日)在白宮舉行記者會期間不時咳嗽,引起記者憂慮並追問拜登的身體狀況。拜登隨即澄清自己並無感染新冠肺炎,只是因為親吻患感冒的孫仔,而遭對方傳染感冒。

79歲的拜登(Joe Biden)上周五於白宮發表有關經濟的演説,但有記者留意到拜登的聲音較平時低沉沙啞,發言期間更多次咳嗽。

有記者忍不住詢問拜登是否身體不適時,拜登回覆道:

我無問題,只不過我1歲半嘅孫仔感冒但又鍾意錫我,所以我只不過係感冒。

(I'm OK. What I have is a one-and-a-half year old grandson who has a cold who likes to kiss his pop ... it's just a cold.)