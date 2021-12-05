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CNN炒紐約前州長胞弟 因濫用職權介入兄性醜聞案

環球社會熱點 19:57 2021/12/05

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美國有綫新聞網絡（CNN）早前指旗下著名主持人、紐約前州長科莫胞弟克里斯，利用職位之便協助兄長應對性醜聞，已要求克里斯停職。CNN上周六（4日）正式解僱克里斯並即時生效，克里斯發表聲明稱對CNN決定感到失望。

紐約前州長科莫被正式起訴 料下周被捕 【下一頁】

現年51歲的克里斯（Chris Cuomo）2013年起於CNN工作，上周二（11月30日）已被CNN無限期停職。CNN指他利用職位之便，打聽兄長科莫（Andrew Cuomo）性醜聞案件的信息，並指會聘請獨立律師事務調查詳情。

律師事務所上周五（3日）向CNN提交調查報告，CNN總裁朱克（Jeff Zucker）翌日宣布解僱克里斯，即時生效。CNN發表聲明指，就克里斯協助兄長應對性醜聞行為詳情，公司已聘用具口碑的律師事務所作調查。

CNN指調查過程發現新信息，令公司決定終止與克里斯的合約。《紐約時報》引述員工郵件報道，朱克形容決定並不容易，背後涉及太多因素。

紐約州長科莫涉性騷擾請辭 女副州長霍楚爾接任 【下一頁】

CNN肯定克里斯的工作能力，暗諷對方將家庭放在首位、工作第二的態度，批評他協助兄長的做法已違反新聞工作者職業道德。克里斯發表聲明表示失望，並指不希望以這種方式結束他於CNN的職業生涯。

紐約州檢察長詹樂霞（Letitia James）上周一（29日）公布文件顯示，克里斯任職CNN主持的同時，亦為科莫的無薪助手。據悉，克里斯不斷向科莫下屬施壓，令他們更努力為科莫辯護。克里斯亦被指利用新聞界人脈，打聽案件資料。

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責任編輯：李俊儀

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