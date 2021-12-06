【新股IPO】DayDayCook赴美申SPAC上市　創辦人朱嘉盈：美國較接受這類行業

▲ 左起，諾圻資本總經理王圖、日日煮創辦人朱嘉盈及諾圻投資創始人兼首席執行官王幹文。

拍烹飪片起家的DayDayCook日日煮申請以美國特殊目的收購公司（SPAC）形式赴美上市，期望明年初可獲當局批准，完成合併。公司今年8月與一間名為Ace Global Business Acquisition Limited的公司簽訂合併協議，上月初已遞交招股書，正待美國證券交易委員會（SEC）批準合併。

是次SPAC的發起人諾圻投資（Norwich Investment）創始人兼首席執行官王幹文表示，交易未來仍須股東通過。曾發起多次SPAC合併的他指，過往經驗顯示，絕大部份股東都不會反對合併，但由於日日煮幾乎所有業務都在中國，中美緊張關係下，不排除SEC需更長時間審批。他透露，以往中美關係尚未惡化時，由遞交招股書至證交會批準合併，需時3至4個月。

*重溫今早《ET開市直擊》譚智樂（Arnold）分析新股市場*【按此速睇－附 Time code】

被問到為何選擇在美國而非本港上市，日日煮創辦人朱嘉盈指，美國市場對日日煮這類行業較為接受，當地投資者也很願意給予機會日日煮這類規模的高增長公司。

拍片成產品銷售途徑之一

日日煮目前主要業務是在內地透過各大電商平台銷售即熱（Ready-to-Heat）、即煮（Ready-to-Cook）及植物肉產品，拍片已成產品銷售途徑之一，而非主業。朱嘉盈指公司以跨國食品和飲料公司雀巢為發展目標，增長策略是透過收購或與不同品牌聯名合作，推出新產品。為保留高效率架構，她指日日煮不會設立自家工廠，公司現時有約150名員工，大部分負責電商業務。日日煮現有340萬名付費用戶、45款產品，頭三大市場是廣東、江蘇及浙江。

根據日日煮的上市文件，公司去年全年收入1.69億元（人民幣，下同），今年上半年收入8814.31萬元，較去年同期跌2%。上半年淨虧損3.46億元，已超越去年全年的1.14億元。相關文章﹕

【SPAC】東南亞網約車巨頭Grab周四納斯達克掛牌 盤前大漲逾3成 料創最大SPAC上市

【新股IPO】陳翊庭：SPAC機制待證監會批准 諮詢建議較嚴非離地

【SPAC】港交所傳為SPAC上市框架3項建議鬆綁 港交所：正審視市場意見（第二版）

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】

記者﹕余倩敏