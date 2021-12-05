▲ 【稀土定價權】中國擬合併五礦中鋁等國企稀土資源 打造全球最大稀土公司

稀土不僅為軍事、科技業重要的原材料，更是中美角力重要一環。外電報道，隨中美關係緊張，中國擬打造全球最大稀土公司，以保持其在全球戰略金屬供應鏈的主導地位，預期計劃最快本月公布，新公司將名為中國稀土集團（China Rare Earth Group），落戶於稀土資源豐富的江西省。中國稀土集團將透過合併數間國企的稀土資源而創建，當中包括中國五礦、中國鋁業 （02600） 和贛州稀土。

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《華爾街日報》引述知情人士透露，合併後可加強中國在稀土的定價權，避免企業之間發生內訌，並利用其強大影響力削弱西方主導的關鍵技術，讓中國在全球稀土供應鏈中保持主導地位。

據美國地質調查局數顯示，2020年全球稀土儲存量為1.16億噸，中國為全球稀土儲存量最多的國家，達4400萬噸，佔全球整體38%。中國工信部數據顯示，中國2020年稀土産量配額爲14萬噸，約佔全球58%。隨其他國家加大採礦力度，中國採礦份額較10年前大幅下降。不過，中國對開採稀土的後續提煉仍保持穩定領先，約佔全球整體80%，意味大部分在海外開採的稀土會被送往中國進行最終加工。

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編輯：曾樂詩