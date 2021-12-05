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【Omicron變種】美國16州錄確診 Delta變種仍為主流

環球社會熱點 17:58 2021/12/05

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Omicron變種在美國境內繼續蔓延，多個州份相繼宣布發現Omicron變種確診個案。美媒報道指，美國最少16州錄得Omicron變種個案，多數Omicron變種患者都曾到訪南非。但美國衛生官員強調，Delta變種仍屬於美國境内傳播的主要病毒株。

拜登拒封城停工 承諾提供免費新冠檢測 【下一頁】

美傳《紐約時報》報道，美國截至上周六（4日）最少16州錄得Omicron變種個案。威斯康星州同日宣布錄得首宗Omicron確診，確診者是1名成年男性，和其他地區大部分患者一樣，近期曾到訪南非。他已完成接種疫苗及已打加強劑，當局指他的症狀輕微。

華盛頓州衛生部門同日通報3宗確診，分別來自州內3個地區，但未透露患者詳情。馬薩諸塞州上周六亦發現首宗Omicron變種個案，患者是一名20多歲女性，已完成疫苗接種。這名女子的症狀輕微無需住院。

紐約州當日亦再錄得3宗確診，令該州Omicron變種患者總數增至8人。

美國5州發現Omicron變種確診 首錄本土個案 【下一頁】

美國猶他州、內布拉斯加州、馬里蘭州 及密蘇里州都在上周五（3日）宣布，發現Omicron變種確診個案。馬里蘭州錄得的3宗確診當中，1名患者已完成疫苗接種，近期未有出國。另外2人分別為近期曾到訪南非人士及其密切接觸者，與前一宗個案沒有聯繫。

美國發現的Omicron變種個案中，未有患者出現重症、住院甚至死亡的情況。美國疾病控制及預防中心（CDC）總監華倫斯基（Rochelle Walensky）表示，明白外界關注Omicron變種，但美國目前99.9%確診者都感染Delta變種，強調Delta變種依然是主流。

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責任編輯：李俊儀

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