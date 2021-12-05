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【A股期貨】中證監方星海：明年發布期貨法、將推碳排放等創新種類　強調不單求交易量

股市 17:35 2021/12/05

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【A股期貨】中證監方星海：明年發布期貨法、將推碳排放等創新種類　強調不單求交易量（資料圖片）

中國證監會副主席方星海出席活動時稱，今年以來期貨法已完成了一讀、二讀，有望在2022年三讀後發布，以期貨法的頒佈為契機，加強期貨市場服務實體企業的宣傳介紹。

方星海又稱，下一步要堅定信心推動期貨市場建設，服務實體經濟高質量發展。其中一大舉措是要加強市場建設，打造多元開放期貨衍生品市場體系。一是完善品種規則體系，二是持續優化做市製度，三是加快場外衍生品市場建設， 四是持續擴大對外開放。其中，圍繞完善品種規則體系，方星海表示，要推進碳排放權、新能源金屬等期貨品種創新工作。

內地期貨總量突破1.2萬人幣

方星海提到，今年內地期貨市場資金總量已突破1.2萬億元（人民幣，下同），較去年增長44.5%。截至10月底期貨市場產業和機構投資者客戶權益、成交量、持倉量佔比分別為68.0%38.4%和64.9%分別按年增長7.4、4.3和9.5個百分點。

惟方星海強調，期貨市場絕不單純追求交易量，完善期貨市場運行機制的同時，要持續提高國內外大宗商品生產、消費與流通等產業企業參與期貨市場的深度。

支持頭部期貨公司上市

方又稱，支持期貨公司拓寬融資渠道，可開展跨境競爭，鼓勵符合條件的頭部期貨公司上市，努力打造一批資本實力雄厚、具有國際競爭力、以風險管理和資產定價服務為核心業務的衍生品和大宗商品服務公司。

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A股 方星海 中國證監會 風險管理

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