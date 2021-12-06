【中概股風暴】恒生科指跌3%創發布新低　中證監：禁止VIE企業境外上市是誤解誤讀

▲ 中證監表示，有關中國監管部門將VIE架構企業赴境外上市的報道是誤解誤讀。

滴滴出行（美：DIDI）從美國退市、美國證交會（SEC）落實《外國公司問責法》，再引發中概股小股災。中證監周日連番解話，重申有關中國監管部門將禁止可變利益實體（VIE，又稱「協議控制」）架構企業赴境外上市的報道是誤解誤讀，而中證監正與美國當局商議審計監管合作。

不過，香港科技股延續上周五美國中概股跌幅，恒生科技指數於周一午市跌幅曾擴大至逾200點或3%，低見5723點，為去年7月發布以來最低。

多家有在美國上市的科技股跌幅靠前，攜程集團 （09961） 跌12%、萬國數據 （09698） 跌9%，百度 （09888） 、阿里巴巴 （09988） 跌約半成，B站嗶哩嗶哩 （09626） 跌4%。

中證監指出，關注到市場對中美審計監管合作及下一步境內企業赴美上市前景的關切，中證監和相關監管部門始終對企業選擇境外上市地持開放態度，充分尊重企業依法合規自主選擇上市地。近期，個別媒體報道中國監管部門將禁止VIE架構企業赴境外上市，推動在美上市中國企業退市，完全是誤解誤讀。中證監又稱，據了解，一些境內企業正在積極與境內外監管機構溝通，推進赴美上市事宜。

中證監續指，在中美審計監管合作方面，近期與美國證券交易委員會（SEC）、美國公眾公司會計監督委員會（PCAOB）等監管機構，就解決合作中存在的問題進行了坦誠、有建設性的溝通，對一些重點事項推進合作方面取得了積極進展。中證監將繼續與美國監管同行保持坦誠溝通，爭取盡快解決審計監管合作中的遺留問題。

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