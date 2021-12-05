【輝瑞疫苗】澳洲批准5至11歲兒童接種 下月開打

澳洲跟隨多國步伐擴大新冠疫苗接種計劃，宣布批准5至11歲兒童接種輝瑞疫苗，預料明年1月可開打。澳洲政府表示正在審視該年齡群體接種Moderna疫苗的授權申請，料於未來數周會作出決定。

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澳洲衛生部長亨特（Greg Hunt）周日（5日）宣布，澳洲藥物管理局（TGA）已臨時批准5至11歲兒童接種輝瑞（Pfizer）疫苗，最快明年1月10日起展開接種。

兒童接種輝瑞疫苗的劑量，僅為成人劑量的三分之一，兒童劑量疫苗樽也會使用橙色頂部包裝，與成人劑量疫苗樽的灰色或紫色作區分。

亨特表示當局建議澳洲各地的5至11歲兒童接種，形容這項決定是為保障孩子與他們的家庭成員，甚至是所有澳洲民眾的安全。

他透露TGA也在審視授權兒童接種Moderna疫苗的申請，並會在接下來數周作出決定。

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澳洲有230萬5至11歲兒童，而目前有五分一的新冠個案患者屬上述年齡層。

TGA負責人斯凱里特（John Skerritt）透露，大多數兒童感染新冠肺炎後僅出現輕症。但約每3,000名染疫兒童就有1人出現多系統炎症，他警告這些兒童最終或會病重長達數月。

斯凱里特指輝瑞疫苗已經過廣泛臨床測試。其中包括一項有2,500名5至11歲兒童參與的試驗，結果顯示他們的身體反應與免疫反應都與年輕成年人一致。

他強調試驗沒有發現任何安全問題，而部分兒童接種輝瑞疫苗後會感到疲倦、手臂酸痛和頭痛，與成年人出現的副作用反應相似，並只會持續一段短時間。

澳洲有92.8%的16歲或以上人口已接種首劑新冠疫苗，有88%已接種兩劑。該國自9月開放12至15歲群體接種疫苗，有76.7%的人已接種首劑，有67.8%的人已接種兩劑。

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責任編輯：鄭錦玲