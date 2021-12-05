  • 20°C
香港時間 : 20211205日 (日) 17:41
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【內房危機】人行官媒：恒大事件短期衝擊逐步明朗化　11月總房地產貸款按年增2000億人幣

股市 17:03 2021/12/05

分享：

【內房危機】人行官媒：恒大事件短期衝擊逐步明朗化　11月總房地產貸款按年增2000億人幣

人民銀行主理的官媒《金融時報》報道指，11月房地產貸款不論按年或按月均繼續「雙升」，初步預計按年增加約2000億元人民幣，恒大集團 （03333） 事件短期衝擊的逐步明朗化，行業預期將進一步改善，金融機構對房地產企業的融資行為已恢復至正常狀態。

房企感受有時滯 12月逐明顯

報道稱，據統計，11月房地產企業境內債券發行金額471億元，按月增長84%，易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進稱，近期金融機構房地產貸款投放開始增多，但房企感受方面存在時滯，從12月份開始，將會逐漸明顯。

金融機構過度收縮行為已作適當矯正

光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華稱，金融管理部門及時對部分金融機構過度收縮行為進行適當矯正，起到了明顯效果，個人住房貸款明顯回暖，市場預期也逐步趨穩，對房地產悲觀情緒有所舒緩。

供需兩端信心回暖

周茂華又指，樓市銷售回暖，金融機構滿足房企合理融資需求，房地產融資壓力舒緩，市場供需兩端信心有望逐步回暖。

相關文章：

【恒大危機】恒大稱不確定有否充足資金履行財務責任　央行即發文批恒大經營不善　廣東省政府即約談許家印

【恒大危機】恒大計劃轉讓A股嘉凱城4%股權、涉1.45億人幣　償還中信證券質押債務本金

【恒大危機】恒大汽車再尋底曾挫兩成　5連跌累瀉4成

港股 中國恒大（03333） 地產 中國人民銀行 恒大

上一篇文章

【A股期貨】中證監方星海：明年發布期貨法、將推碳排放等創新種類　強調不單求交易量

下一篇文章

【銀行裁員】銀行業難做？　有間歐資銀行擬裁減3000人
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【銀行裁員】銀行業難做？　有間歐資銀行擬裁減3000人
【銀行裁員】銀行業難做？　有間歐資銀行擬裁減3000人
【銀色債券】第三批2021年到期銀債　以保底息3厘派息、每手150元
【銀色債券】第三批2021年到期銀債　以保底息3厘派息、每手150元
【美股收市】科技股捱沽納指挫1.9% 中概股爆股災 滴滴瀉逾22%
【美股收市】科技股捱沽納指挫1.9% 中概股爆股災 滴滴瀉逾22%
【開市9點半】中概股退市恐慌　阿里美股再失120關　騰訊ADR急跌
【開市9點半】中概股退市恐慌　阿里美股再失120關　騰訊ADR急跌
【美國制裁】美財政部：下周宣布新一輪制裁名單　涉「腐敗、侵犯人權、破壞民主」
【美國制裁】美財政部：下周宣布新一輪制裁名單　涉「腐敗、侵犯人權、破壞民主」
【港股ADR+夜期】阿里美股低港9%　騰訊ADR低4%　夜期收市急瀉405點（不斷更新）
【港股ADR+夜期】阿里美股低港9%　騰訊ADR低4%　夜期收市急瀉405點（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款