▲ 【內房危機】人行官媒：恒大事件短期衝擊逐步明朗化 11月總房地產貸款按年增2000億人幣

人民銀行主理的官媒《金融時報》報道指，11月房地產貸款不論按年或按月均繼續「雙升」，初步預計按年增加約2000億元人民幣，恒大集團 （03333） 事件短期衝擊的逐步明朗化，行業預期將進一步改善，金融機構對房地產企業的融資行為已恢復至正常狀態。

房企感受有時滯 12月逐明顯

報道稱，據統計，11月房地產企業境內債券發行金額471億元，按月增長84%，易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進稱，近期金融機構房地產貸款投放開始增多，但房企感受方面存在時滯，從12月份開始，將會逐漸明顯。

金融機構過度收縮行為已作適當矯正

光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華稱，金融管理部門及時對部分金融機構過度收縮行為進行適當矯正，起到了明顯效果，個人住房貸款明顯回暖，市場預期也逐步趨穩，對房地產悲觀情緒有所舒緩。

供需兩端信心回暖

周茂華又指，樓市銷售回暖，金融機構滿足房企合理融資需求，房地產融資壓力舒緩，市場供需兩端信心有望逐步回暖。

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