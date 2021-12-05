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美國供應鏈危機持續 FDA指111款藥物短缺

環球社會熱點 16:35 2021/12/05

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美國的供應鏈危機持續，多款商品都面臨短缺。美媒指美國藥房有不少關鍵處方藥的庫存告急，美國食品及藥物管理局（FDA）指出美國約有111款藥缺貨，FDA強調會繼續採取措施監控供應鏈情況。

【Omicron變種】旅客入境英國需持48小時内陰性檢測 【下一頁】

美國聯儲局早於上周三（1日）警告，美國大量地區上月已開始受到供應鏈中斷及勞動力短缺的影響。

FDA的網站上顯示美國有111款藥物缺貨，包括心臟病藥物地高辛（digoxin）注射劑、化療藥Dacarbazine及部分抗生素。當局指藥物短缺原因有很多，包括生産問題、質量問題、藥物甚至停產。

FDA指約8成的活性藥物成分生産商位於海外，而生産商已向FDA提供大部分藥物短缺資訊。當局也會與這些生産商密切合作以解決藥物短缺的情況。

【Omicron變種】研究：Omicron帶感冒病毒基因 或助避開免疫系統 【下一頁】

長島報章《Newsday》上月底引述紐約州藥劑師協會主席Tom D'Angelo指，大量藥物的船運受阻，包括普通血壓藥物、治療感冒及流感的藥物。

由於供應鏈問題影響，紐約一間藥房老闆表示部分藥物的品牌選擇較少，包括布洛芬（Ibuprofen）。

美國全國社區藥劑師協會（NCPA）上月發布一項調查，發現大多數非連鎖藥房正努力填補員工職位空缺，並應對供應鏈中斷問題。

6成受訪藥房表示正應對供應鏈中斷問題，近7成表示難以填補員工空缺。 

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責任編輯：鄭錦玲

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