【音樂節】「搶耳音樂節2022」1月舉行 門票免費登記派發 12月12日開始登記

經過 6 位本地音樂導師包括泰迪羅賓、Adrian Chan、Alok Leung、James Ting、伍卓賢及李端嫻傳授豐富經驗及專業指導，搶耳音樂廠牌計劃Ear Up Incubation進入白熱化階段，18組新音樂創作單位整合自今年五月起所累積的知識與經驗，深耕細作打造別樹一格音樂。最後14強將分別於1月14日及15日在麥花臣場館，角逐5個搶耳大獎，並聯同搖滾樂隊Kolor及獨立唱作歌手Kendy Suen共同演唱。

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今年更製造限量復古卡式帶Mixtape合輯，當中收錄了今屆其中12組創作單位的首發全新歌曲。搶耳音樂更把同樣理念拓展至光影層面，其中5組學員，更以新穎XR技術，拍攝了5段原創MV。另外，首部劇情片計劃入選導演曾慶宏獲邀以Mixtape 中的12首歌曲作為藍本，由憑《濁水漂流》入圍金馬獎最佳男配角的柯煒林、及型格女演員談善言主演，串連Mixtape 中的12首歌曲拍攝迷你劇，以旋律令故事畫面更豐富立體。

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「搶耳音樂廠牌計劃」以公開選拔形式挑選具獨特潛質的原創音樂創作單位，自2016年第一屆起透過一系列培訓，無論是樂理、技術、創作、演出，到產業整體、商業推廣等，全方位來培育及扶持一眾有志投身音樂產業的音樂人。今屆續由6位本地極具份量且活躍的音樂大師以師徒制出發，一對一教授及分享經驗，配合表演工作坊、廠牌訓練營及學校、Livehouse展演等機會，打好舞台演出及音樂製作根基。。

「搶耳音樂節2022」詳情：

日期及時間：2022年1月14、15日 （星期五、六）晚上7時

地點：麥花臣場館

門票: 免費登記派發

門票登記日期: 2021年12月12日登記開始

網上直播: 商業電台叱吒903、MOOV、Madame Figaro、9588HK、The Choice Music、蛋女子、樂活道及各表演單位Facebook專頁同步直播

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責任編輯：羅浩濂