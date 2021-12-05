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印尼爪哇島火山爆發 最少13死數十人受傷

環球社會熱點 15:51 2021/12/05

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印尼爪哇島一座火山爆發，造成最少13人死亡及數十人受傷。有圖片顯示，印尼附近村莊被火山灰掩埋至屋頂，濃煙遮擋太陽導致四周漆黑一片。是次火山爆發波及最少11條村莊，部分居民需暫時入住附近的臨時庇護中心。

民眾影到火山爆發情景

印尼當局表示，當地上周六（4日）下午約2時30分，爪哇島（Java island）塞梅魯火山（Mt Semeru）爆發，已錄得最少13人死亡。當地官員指，最少57人受傷，當中大部分人為嚴重燒傷。

印尼國家災害管理局（BNPB）發言人表示，傷者分別於多間醫院及醫療機構內接受治療。印尼當局已將距離火山口5公里範圍列為禁區。

加拿大水災數千牲口被困恐喪命 居民搶空貨架儲物資 【下一頁】

是次火山爆發影響盧馬姜縣（Lumajang）地區最少11條村莊，火山灰淹沒房屋，逼使部分人員被逼前往附近清真寺和臨時庇護中心，BNPB官員指，已成功撤離902人。有圖片顯示有村莊房屋被火山灰淹沒至屋頂，有報道指濃煙、停電、暴雨將火山灰沖成泥漿等情況，都阻礙疏散工作進度。

當地官員指，火山爆發導致通往附近城市的道路及橋樑也中斷，並指情況十分危急。

澳洲達爾文（Darwin）火山灰咨詢中心（VAAC）表示，火山灰似乎正向西南方向移動，或會飄過印度洋。機構氣象學家比格斯（Campbell Biggs）指，航空公司已收到警告，灰雲或會升至1.5萬米公高空，或會逼使附近大部分航空公司更改飛行路線，但他預料灰雲應該會慢慢消散。

卑詩省進入緊急狀態 加拿大水災死亡人數恐飆升 【下一頁】

比格斯亦指，塞梅魯火山幾乎處於永久性噴發狀態，經常噴出高達4,300米的火山灰，上周六的噴發強度明顯增加。

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責任編輯：李俊儀

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