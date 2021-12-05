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【Omicron變種】旅客入境英國需持48小時内陰性檢測

環球社會熱點 15:13 2021/12/05

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英國為阻截Omicron變種宣布收緊防疫措施，入境英國的旅客周二（7日）起需持48小時内有效的新冠檢測陰性證明。另外，尼日利亞周一（6日）起會列入英國的紅色地區名單，由該國入境者抵英後必須在酒店隔離。

【Omicron變種】研究：Omicron帶感冒病毒基因 或助避開免疫系統 【下一頁】

根據現行出入境措施，旅客只需在入境英國兩日内要接受新冠檢測，並自我隔離直至取得陰性檢測結果。

但英國政府周末宣布新措施，12歲或以上的旅客入境英國，必須持有48小時内有效的快速病毒檢測（LFD）或聚合酶連鎖反應（PCR）核酸檢測陰性結果。

當局指措施將於英國當地周二凌晨4點（本港周二中午12點）起生效，並會於三周後、即本月20日審視措施。

另外，英國周一起要求由尼日利亞入境英國的人士，必須入住政府指定的酒店隔離10日，期間更要接受兩次PCR檢測。

第3針打mRNA疫苗 研究指效果最好 【下一頁】

英國衛生部指出在最近幾天，已發現21宗Omicron變種個案患者曾到尼日利亞。英國截至上周五（3日）晚已有134宗Omicron變種個案，

英國衛生安全局（UKHSA）一份報告顯示，英國頭22宗Omicron變種個案患者均已接種兩劑新冠疫苗，其中一半人已完成接種兩劑起碼14日。

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責任編輯：鄭錦玲

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