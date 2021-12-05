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【司局長網誌】羅致光：年金重點協助低收入至中收入人士退休生活 非只顧高收入退休人士

理財智慧 15:14 2021/12/05

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勞工及福利局局長羅致光今日（5日）發表網誌回應坊間有批評指他建議巿民購買公共年金，只為高收入人士著想。他指於2015年及2016年間，提交給特區政府之倡議成立公共年金的文件，重點都是如何協助低收入至中收入人士退休生活，完全沒有提及高收入人士。香港年金公司於2018年推出年金計劃時，入門為5萬，上限為100萬元，目標群組明顯是低收入的退休人士，後來將上限提升至300萬元，是照顧了中等收入至中高收入人士的退休需要。

羅致光又指，至今年9月底，共有4,065人領取長者生活津貼同時有購買公共年金。當中，有26.7%是單身人士領取長者生活津貼及購買公共年金；31.2%是長者生活津貼下的夫婦個案，當中一人購買公共年金。而42.1%是兩夫婦均有購買公共年金，有55.3%的年金本金為30萬元或以下，亦有21.2%的年金本金是10萬元或以下。

羅致光又表示，在日後優化的長者生活津貼制度下，退休人士可保留35萬上限的現金，將其他資產購買公共年金，仍可以符合申請長者生活津貼資格。根據去年退休人士領取強積金的金額，平均為34萬元，粗略計算，過半數退休人士如沒有太多積蓄，其總資產都不會超過長生津的資產上限。他又舉例，一名65歲男士退休時，積蓄加上強積金合共50萬，便可以將15萬元購買公共年金，每月領取870元年金，同時申領長者生活津貼，即每月可獲3815元。

 

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責任編輯：羅浩濂

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