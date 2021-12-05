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【NFT】體驗NFTxESGxART新常態 NFT平台Popsible舉「探索平等的元宇宙世界」 入場送限定版NFT

理財智慧 14:41 2021/12/05

分享：

NFT平台Popsible與香港教育大學特殊學習需要與融合教育中心合作，於12月10至12日(星期五至日)期間舉行「探索平等的元宇宙世界」系列活動，活動包括NFT x ESG x ART 可持續金融論壇、萬希泉X Popsible NFT發佈會、與教育大學、陀飛輪簽署合作備忘錄，及東方多元藝術展「實體 x 數碼融合」，當中將展出全球限量陀飛輪手錶、獲中國絲綢博物館永久收藏的旗袍等珍藏。參與「探索平等的元宇宙世界」系列活動更可免費獲取活動專屬NFT，讓市民率先體驗NFT x ESG x ART。

NFT藝術作品已經成為了環境、社會和管治(ESG)、金融與科技界共同關注的重點。隨著數碼技術的突破，促使藝術品投資領域出現了新的增長動力。憑藉NFT不可替代、不可分割、不可篡改的特點，使實體藝術品能在元宇宙世界獲得延伸。為推動社會正面發展、推廣金融科技、ESG (環境、社會和企業管治)可持續性社區價值及藝術文化三大範疇，匯聚ESG、NGO、創新科技、藝術文化、金融專業、大中小型企業及監管機構等不同持份者，探討在新時代下的新生活體驗。

為鼓勵市民大眾親身體會NFT x ESG x ART新常態，活動將向每位入場參加者送贈專門為活動打造的NFT，讓大眾探索元宇宙的無限可能。

 

「探索平等的元宇宙世界」系列活動

日期： 2021年12月10至12日
地點： 上環干諾道中168-200號信德中心4樓展覽館
時間： 上午10時至下午6時
內容：

12月10日上午10時至11時 – Popsible x香港教育大學特殊學習需要與融合教育中心備忘錄簽署儀式

12月10日下午2至5時 - NFT x ESG x ART 可持續金融論壇

12月10日至12日 - 東方多元藝術展「實體 x 數碼融合」

12月11日下午2時至2時30分-萬希泉X Popsible NFT發佈會
支持單位：

香港教育大學特殊學習需要與融合教育中心

信德集團
登記： https://prereg.popsible.com/

 

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責任編輯：羅浩濂

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