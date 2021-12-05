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【綠色建築】綠色建築議會夥拍太古地產 舉辦「邁向淨零」比賽 作品水平高並具前瞻性

理財智慧 13:52 2021/12/05

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全球暖化的問題越來越嚴重，氣候變化成為當今最迫切的國際議題。非牟利組織香港綠色建築議會於今年3月與太古地產(1972) 舉辦了全港首個「邁向淨零」構思比賽，日前公佈得獎名單，當中Ronald Lu & Partners及Ove Arup & Partners取得未來建築組別的大獎。

【理財智慧】稅季來襲 8大銀行稅務貸款大比拼 【下一頁

「邁向淨零」構思比賽籌委會主席馮宜萱表示，香港屬亞熱帶氣候，並以高密度、摩天大廈林立的城市環境見稱，於實踐減碳方面對設計師與建築師來說一直甚具挑戰性。圍繞着耗電量高佔全城65%的商業樓宇，是次比賽總共收到了來自58個組織和企業提交的22份參賽作品，所有參賽作品的水準都十分高，當中更有不少值得本地和全球建築業界參考的前衛創新概念。

【科技X裝修】室內設計加入科技元素 4大技術簡化裝修工程工序 【下一頁

「邁向淨零」構思比賽主要分為兩個組別，分別是未來建築和既有建築，邀請了本地和國際不同範疇的專業人士以圍繞「淨零」建築中的三個主題，主題包括零碳和極高能源效益、隱含碳、以及健康與可持續性。參賽者可根據組別，利用由太古地產提供的旗下兩個辦公樓，分別是位於太古坊的太古坊一座及濠豐大廈的真實數據資料作為參考，增加建議方案的真實性，從而提升實踐的可行性。

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責任編輯：羅浩濂

比賽 摩天大廈 氣候暖化 太古地產 香港

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