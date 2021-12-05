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【本地初創】棄高薪厚職投逾千萬 創航空科技公司 實現飛行夢

理財智慧 13:26 2021/12/05

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電視劇《衝上雲霄》伴隨着不少市民成長，大家都會想成為劇集中的「Cool魔」或者「Sam 哥」，成為機師在萬呎高空中飛行。在本地成立的初創公司Aerosim ，將航空聯乘科技，研發出低門檻的飛行模擬器，帶到學校和社區，讓學生和市民大眾可親身體驗模擬飛行。目前，生產力促進局於每周未舉辦飛行體驗課堂供市民報名參加，其執行董事曾浩銘和策略與訓練主管梁卓謙接受《iMoney》訪問，分享二人的初創之路。

曾浩銘為Aerosim執行董事，曾是香港城市大學年輕的講師之一，他為了尋求生活上的刺激感，放棄安穩的職位追尋理想，更笑言這條創業路是為他而設，「我從小到大都鍾情於航空，年輕時在機緣巧合下開始幫機構教書，在瑞士讀書時，有機構在我18歲之年直接聘請我做主管。」在修讀碩士期間，他被邀請擔當大學講師，過程中給了他一些啟發，產生自製教具的念頭。「教書時的工具不足，我只有投影機、白板和書本，創業後就決定製作教材協助教師授課。」 

及後，他的友人因空難而逝世，更令其下定決心，以製造更安全天空為使命，「他（友人）曾跟我說，若我的模擬器可以應用在航空界，就可以變得安全，而這成為我心中一個烙印，因此我覺得是一個使命和責任，這驅使我不論遇到多辛苦、多吃力都會繼續做下去。」 

另一位創業者梁卓謙，是 Aerosim的早期投資者，目前擔任公司的策略與訓練主管，他與航空結緣是於英國寄宿讀書時結下的，「小時候去了英國讀寄宿學校，第一次接觸飛行也是在寄宿學校，當時參加香港的空軍軍校學員和皇家空軍學員計劃 （RAF），並獲得英國皇家空軍的滑翔獎學金和飛行獎學金，得到獎學金後，我在16歲和18歲實現了單人單機飛行。」 

除了飛行學習成績優異，梁卓謙學習成績更可說精英，「我在英國獲得了英文文學學士學位，其後亦考獲商業管理碩士學位，而在完成學業後，也在美國加利福尼亞完成了私人飛行執照（PPL）。」 

他們以普及化飛行員培訓和航空更空全為目標，改善整個行業生態，於2017年2月成立公司 Aerosim，以本地自家研發及製造的全能型飛行模擬器為賣點，其中主要與中小學合作發展STEM教育，透過本地研發的模擬飛行器，配合自家設計結合創新科技及航空知識的教材，為學生帶來更全面的飛行知識，以及提供職業導向，使更多人擁有考取機師牌照的機會。梁卓謙指，希望公司能成為橋樑，幫助中小學校購入所須配套。目前主要為中小學提供飛行體驗服務，一般學校及教育團體1日的體驗日收費由11,700元至29,800元，供180人至300人體驗，比起海外真實飛行的價錢便宜。

 

以上內容輯錄自736期《iMoney Focus》。

 

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責任編輯：羅浩濂

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