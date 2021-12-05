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【理財智慧】稅季來襲 8大銀行稅務貸款大比拼

理財智慧 12:35 2021/12/05

分享：

踏入稅季，部分市民會選擇向銀行借貸交稅，為此，多間銀行都推出稅務貸款，提供最優惠貸款利率，部分更以約1厘吸客，不過市民需仔細閱讀相關條款或細則，以免損失更大。今期《理財智慧》解答稅務貸款的常見問題，以及整合8間銀行的稅務貸款，務求協助讀者以最實惠的價錢借貸。

稅務貸款常見問題

Q1. 稅貸是什麼？

A：稅貸是指稅務貸款，主要用於交稅。不過，稅務貸款並沒有指定目的，申請人可任意使用貸款，例如用作投資或大額消費，而稅貸利息一般較普通貸款低，所以也是一個較熱門的貸款產品。

Q2. 稅貸推出的時間

A：稅貸在每年稅季皆會推出，而稅務貸款一般的申請時間為每年10月至翌年4月。

Q3. 最高貸款額是多少？

A：視乎你的薪金，銀行或財務公司的最高稅務貸款額約為月薪的8至12倍。實際年利率介乎2%至11%之間，需視乎貸款額及還款期而定。

Q4. 稅貸的還款期多長？

A：還款期為6個月或以上，最長可分84個月攤還，每月設固定還款額，還款期愈長，每月還款額愈低，但貸款利息會愈多

Q5. 誰人合資格申請稅務貸款？

A：申請人需年滿18歲，年薪達6萬元或月薪達5000元，帶同最新稅單副本和其他所需文件，便可申請稅務貸款

Q6. 怎樣申請稅貸？

A：銀行和財務公司每年10月到翌年3月都會提出不同稅務貸款優惠。申請人只需透過網上申請，並遞交所需文件即可。

Q7. 申請稅務貸款所需文件

A：申請人需年滿18歲，年薪達6萬元或月入5000元，並遞交香港身分證副本。受僱人士需提交入息證明或過去3個月的銀行帳單以及最新稅單，而自僱人士則需提交過去兩年的稅單和過去6個月的銀行帳單。註：如果申請人無法提供稅單，銀行一般不會批出稅貸。

Q8. 申請稅貸有什麼好處？

首先，稅貸是每年10至11月銀行推出的重點貸款產品，部分銀行會提供優惠貸款利率和現金回贈吸引市民申請。其次，稅貸利息一般較其他貸款低，其實際年利率(APR)更可低至少於2％。再者，稅貸貸款額高，部分更可高達200萬元至400萬元，而貸款額愈高，利息愈低。

 

以上內容輯錄自735期《iMoney Focus》。

 

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責任編輯：羅浩濂

香港 稅務 產品 現金回贈 借貸 稅務貸款 銀行

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