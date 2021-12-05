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【科技X裝修】室內設計加入科技元素 4大技術簡化裝修工程工序

理財智慧 12:06 2021/12/05

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科技日新月異，一直原地踏步很 容易被時代淘汰。不少傳統企業為了跟上步伐，紛紛開始數碼轉型，同樣地，傳統行業之一的室內裝修亦亳不例外。本地建築設計承建商德合集團（00368），今年初推出科 技品牌Oodles，提供4大技術簡化裝修工序，並為室內設計行業注入新元素，早前開售的青衣新盤薈藍，亦有應用其方案。德合集團主席兼行政總裁吳志超接受《iMoney》訪問時表示，Oodles提升工程的效率、時間和質量，無形中帶來很多新機遇。

科技和裝修本該亳無關連，但吳志超卻成為行業的先行者，把科技和裝修工程聯乘，並獨立成為一 項新生意，「Oodles於2020年創立，其團隊與創基工程融合一起，約200幾人。Oodles並不是要特別創新，而是水到渠成。我們這幾年對於科技的投放，原來在裝修工程中帶來莫大 的幫助，所以我們將現時使用的科技重新整合，繼而創立Oodles。Oodles的科技都圍繞家具裝修和設計，以及施工工序，使用後在施工和設計等方面，工程速度大約快了一倍以上的時間。」被問到創立Oodles初期所投放的資金，吳志超表示難以回答，「我們在這三、四年間都一直投放資金，而這些資金沒有刻意地計算在Oodles還是創基工程的研發項目，因為我們把一切都當作德合集團的整體成本。」

Oodles由4大技術組成，包括「Oodles Scanner」、「Oodles 720」、「Oodles Cube」、「Oodles Transformer」，應用在裝修工程中的不同階段。 研發各技術時，需要注入許多專業知識和心力。 

其中，吳志超認為研發「Oodles Transformer」的難度，在於要將科技變得「人性化」。「其困難不是在於有多少新科技，而是如何把科技人性化、安全和有效益，如果『Oodles Transformer』無法模組化，成本會更高。而且家具屬於耐用品，它會移 動和有很多電子和機械上的配件，如何做到穩定、安全和沒有電時該如何 處理以及解決安全問題等，也是我們首要考慮的。」

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以上內容輯錄自733期《iMoney Focus》。

 

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責任編輯：羅浩濂

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