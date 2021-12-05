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【臨時工推介】萬寶盛華香港請安心出行助理 時薪55元至65元 負責提示市民掃瞄「安心出行」

理財智慧 11:46 2021/12/05

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萬寶盛華香港請安心出行助理，時薪55元至65元，負責提示市民掃瞄「安心出行」，工作時間為上午7時至下午2時或中午12時至下午8時，每天工作 7-8 小時，每週工作2天至6天，輪班，輪休制，工作期為3個月。

入職條件：

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主要職責：

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申請須知：求職者可致電25046377與MANPOWER SERVICES (HONG KONG) LIMITED陳小姐聯絡。

 

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責任編輯：羅浩濂

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