【阿里巴巴股價】滴滴退市阿里急瀉　海外投資者為何要急沽中概股？

▲ 【阿里巴巴股價】滴滴退市阿里急瀉 海外投資者為何要急沽貨？

滴滴出行（DIDI）退市開啟中概股退市回港上市之路，不過，卻惹來美股投資者緊急沽貨，包括阿里巴巴（BABA）等大型股遭到恐慌拋售，統計上周五逾200隻中概股，便錄得約250億美元（約1900億港元）成交，反映中概股走勢的納指金龍中國指數單日跌9%，但海外投資者為何要急沽貨？

滴滴股價一度炒升 估開價私有化

滴滴出行上周五宣布，經認真研究，即日起啟動在紐交所退市的工作，並啟動在香港上市的準備工作。消息公布後，盤前股價一度炒高兩成，臨近開市，股價卻忽然急插，主要原因，是市場原預期滴滴會先私有化，然後才到香港上市，以當時股價約7美元水平，就算未必開14美元的招股價，以還原交易，博開10元、8元亦好，所以刺激股價。

但傍晚消息已傳出，是先於香港上市，然後美國退市，股票在期間無縫交接，於是投資者由持有美股，變成持有港股，這就是美股投資者急掟的原因，甚至擴大至整體中概股亦見掟貨。

無鏠交接 美股忽然變港股

市場分析這些公司的盤算，根本不會夠錢私有化。滴滴發行了43.5億份預託證券，若開價10美元，便涉及435億美元，在滴滴APP被下架整改的半年間，生意勢受影響，難以出一大筆錢。另外，要過股東大會，期間面臨與市場討價還價。

根據公司的聲明，是轉換為另一國際公認的證券交易所股票，因此除了投行幫辦的成本外，投資者便無套利的空間。美國前任政府特朗普打壓中資企業如中移動 （00941） 退市等，中移動順利將預託證券轉為港股，意外成為了今次的成功預演。

交易時間相距約12至13小時

其次，投資者由持有美股變成持有港股，亦涉及法律、稅制如股票印花稅、股息稅等的不同，最重要的是交易時間，相距約12至13小時，美股投資者好夢正酣之際，正是港股場內生死肉搏之時，忽然一個政策消息，便容易錯失戰機。

第三是水深有別，阿里巴巴上周五在美股成交615億港元，但在港股成交僅101億港元，已是第二大活躍股份，其他股份成交量更低，形成差價大，買貨及要沽貨困難，股價易波動，而且有最低一手的買賣限制，不及美股以1股計方便。

由此可見，今次掟貨以市場技術運作因素為主，與企業基本因素關係不大，但會否在掟過龍之下，有機會執平貨？

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記者：譚志偉