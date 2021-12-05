【加密貨幣】Badger被Hack火燒連環船 Celsius傳損失數千萬資金

去中心化金融（DeFi）平台Badger早前被黑客入侵，逾億美元資金被盜取，當中有一客戶損失926個比特幣（現價約值4,445萬美元）。Badger立即停止所有智能合約運作，凍結提款功能，防止資金再被盜取。Badger原生代幣BADGER，亦持續大跌，由事件發生前的25美元，跌至現時的約15美元。但事件影響持續，加密貨幣借貸平台Celsius證實，公司在事件中有損失，但保證客戶資金安全。

Celsius執行長Alex Mashinsky證實，公司因事件損失資金，但拒絕透露數字，但客戶資金則秋毫無犯。公司的Twitter戶口亦指出，Celsius平台沒有受到入侵，網絡安全小組亦檢查DeFi錢包，發現了非法的資金提取。並立即凍結了Celsius在Badger的戶口。

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但加密貨幣媒體《Cointelegraph》報道，有分析指，其中一名Badger入侵事件的受害者，損失了896個比特幣（現價約值4,300萬美元），以地址、交易紀錄等公開數據分折。有理由相信，該受害者為Celsius。但Celsius原生代幣CEL，在消息影響下，由4美元左右，僅僅跌至3.7美元左右，在幣災之下，仍然保持堅廷，可見投資者對Celsius仍有信心。

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