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【員工犯罪】Uber支付900萬美元 望解決司機罪案問題

環球政經 07:33 2021/12/05

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Uber（UBER）將支付900萬美元，以解決有關在加州的性侵犯和騷擾報告的投訴。當中500萬會用於協助遭受暴力和性暴力的受害者。而加洲公共事業委員會（CPUC）就要求Uber 提供性騷擾案的詳細資料，但Uber則拒絕，表示為了保障受害人的利益。

一直以來，Uber在安全問題上受關注，並要求其公司兩年發佈一次安全報告。對上一次安全報告表示，在2017至2018期間，收到在30億之服務中，有6,000次性侵報告，比例上不是十分嚴重，但亦值得關注。

他不是唯一一間面臨安全問題的公司，例如另一款在美國流行的Call車應用程式Lyft（LYFT） ，在今年發表一份報告表示，在2017是2019年期間發生多達4,000宗性侵犯案件。

【延伸閱讀】大摩預計元宇宙引發8萬億美元商機 看好5隻美股受惠

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筆者認為，想預防或杜絕這類型案件，必須進一步提高成為Uber司機的門檻。例如成為司機前，可對司機本人進行品格評核及查閱過往性罪行紀錄，以免影響乘客的生命財產，又可以保障Uber 的聲譽。一來乘客使用服務時亦比較放心，二來身為Uber司機也可給予人一種專業認真的感覺。最重要的是，以免更多性罪案發生，畢竟這裏案件「一件也嫌多」。區區數百萬美元，換取公司聲譽，絕對值得。因為一旦發生影響公司名聲的嚴重案件，公司股價必然即時大跌。

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撰文 : 龍瑞成

罪行 司機 性騷擾 性罪行 Uber 加利福尼亞 美國 罪案

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