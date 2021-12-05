【社會責任】暴風雪封路 員工顧客IKEA留宿 獲提供浴室食物

若因為一些問題，無法歸家，亦無法前往酒店，相信必定令人心急如焚。

著名瑞典家用品牌IKEA宜家傢俬，早前位丹麥北部奧爾堡（Aalborg）的分店，近日受暴風雪嚴重影響，導致路面封路，令至少有25名員工及顧客需留在店裡過夜。

當地連日發暴雪影響，錄得30厘米的降雪，因路面能見度極低，當局呼籲請勿駕駛。而在當晚惡劣天氣情況下，不少當地居民無家可歸，被迫逗留在IKEA 店內。

而當地職員亦為無家可歸的市民準備食物，浴室及電視供給他們觀看，就連一同受困的玩具店職員都一同在店內留宿，並不會捱餓及受涼。店長第二日開門前，亦把床舖及用過的地方清潔好，事件傳開後，不少大讚店長的行為舉動窩心，富有人情味。

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當地報章稱讚此等行為十分值得大家學習，大企業不應只為賺錢，應付上一定社會責任，不是交足稅收便可以，其他巨企都應該學習。

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