【影視娛樂】Netflix動畫《奧術》為何爆紅 優質作品保地位

面對Disney+的強勢宣傳，擁有大量Marvel 電影，迪士尼卡通供給觀眾觀看，Netflix（NFLX）亦不甘示弱，推出動畫《奧術》留住客戶。這部動畫是以《英雄聯盟》宇宙為背景，由Riot Games在Netflix推出的全新動畫影集，在11月播放出9集，以極高評價及收視完結，並馬上宣布有新一季，可見其受歡迎程度。

至於為何《奧術》會大受歡迎，分析認為有三大原因。第一當然是那無懈可擊的動作場景及人物細節。這部動畫的打鬥不但流暢，而且打擊感十足，完全表現拳拳有力的感覺，特別是艾克對吉茵珂絲的那場，更是扣人心弦。另外不同角色亦有不同的打鬥風格，滿足觀眾的要求。另外就是角色的神情動作，更加是十分細膩，可以看出每個表情都是用心之作，例如是爆爆轉變為吉茵珂絲的神情動作，可謂判若兩人。

另外就是令人意想不到的劇情。這類動畫觀眾一開始，都會感覺劇情比較單一而乏味，結局也十分容易猜測。但這部動畫選擇較黑暗的方式收結，而不是大團圓結局，做法創新，有興趣的朋友一定要看看。

最後是觀眾對英雄聯盟的情意結。英雄聯盟這款遊戲可算是陪伴着不少年青人成長，回想起以前，三五成群到網吧一起玩英雄聯盟，或是放學後馬上衝回家，打開電腦，與朋友組隊打機，如今英雄聯盟中的人物一一在動畫中呈現，實在是個好機會讓玩家緬懷一番。

【延伸閱讀】大摩預計元宇宙引發8萬億美元商機 看好5隻美股受惠

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

串流影視平台激戰正酣，Netlfix一直有先行者優勢，但其他公司不甘示弱，接連殺入市場。Netflix要保持龍頭地位，必須以質量取勝。繼續推出優質自家限定作品，如《奧術》、《魷魚遊戲》中，相信是不二法門。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機