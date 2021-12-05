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【新冠疫情】輝瑞老闆：未來幾年將「每年都要打針」

環球政經 06:50 2021/12/05

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輝瑞（PFE）執行長艾伯樂（Dr Bourla，見圖）接受英國廣播公司（BBC）訪問時表示，未來很多，人們需要每年接種新冠病毒疫苗。他表示這可以維持高水平的保護方法。

艾伯樂指，輝瑞已提高疫苗保護能力已應對出現在南美的變種病毒beta，現時公司亦積極預先疫苗的保護效能，以應對目前最新的變種病毒Omicorn，預料會在100日內完成。

他表示疫苗可以幫助到數以千萬人口，若失去疫苗，整個城市都會受威脅。

但一些全球的慈善機構認為，輝瑞，Biotech（BNTX）及 Moderna（MRNA）在是次疫情中獲利並不道德，例如輝瑞的股價就於今年飆升，收入可觀。在周五（3日）的大跌市中，仍然逆市上升2.32%。3股之中，以輝瑞最為強勢，接連破頂，另外兩隻早已見頂，Omicorn疫情下，雖然有所回升，但與高位仍有一段距離。

但在地球的另一方，例如非洲部份地區，接種疫苗的人大概只有20分之1。對於此等批評，他表示最重要是可挽救數以千計人的生命，不認為是牟取暴利。

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藥廠需要賺錢也是無可厚非，畢竟要在短時間內研製出疫苗亦需花費大量人力物力，故此價錢及成本亦相對高昂，但都希望可以協助一些比較貧困的地區，畢竟接種疫苗是需要全球合作，才可恢復國與國之間的往來。

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撰文 : 龍瑞成

輝瑞 疫苗 疫情 地球 英國 人口

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