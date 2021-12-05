【疾病預防】極度討厭細菌 美國夫婦包場超市購物

疫情底下，大家都比平時更注重䘙生，外出戴口罩，回家立即洗手，自不待言。但美國有對夫婦因討厭細菌，竟然每周包下一間超級市場1小時，消毒後只供他們購物，只容許一位職員在場，亦要穿上全套防護裝備。

該對夫婦男的是Lucas，女的叫Emma（見圖），育有一女Crete。Lucas在19歲時贏了樂透，他將所得金錢用於投資，自此過上無憂生活。他們為女子建立巨型遊樂場，以旅行車四處遊歷，甚至每周1日，在超市正式開門前1小時，店舖消毒後，包場購物。Emma表示，她為此付出了昂貴費用，雖然在店舖晚上關門後包場會較便宜，但不想為此改變行程。

她強調她不是潔癖，只是討厭細菌。包場只是不想接觸到其他人的細菌，但同時希望女兒有些生活體驗。她不是傻的，與其他人一樣。

除此以外，他們亦不會使用公廁、酒店，甚至拜探其他家庭，因為他們覺得，其他人家中充滿細菌。

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但其實，小朋友正處於免疫力建立階段，適當地接觸細菌、病毒等病源體，其實有助他們免疫力發展，如此極端地保護他們，只是有害無益。

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