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【加密貨幣】傳統行業踩入虛擬經濟 百威推NFT極速售罄

股樓投資 06:32 2021/12/05

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百威啤酒早前推出啤酒罐傳承版 NFT，限量1936個，代表百威於1936年首次以啤酒罐發售啤酒。這些NFT每個均是獨一無二，以過去曾發售的啤酒罐為藍本設計。擁有者可以加入百威的元宇宙世界「Budverse 」，並有各種的獨家優惠及獎勵。

稀有度主要分成Core Cans及Gold Cans，Core Cans原價499美元，佔1,900罐，Gold Cans原價999美元，僅有36罐。與其他NFT項目不同，公司為用戶先行在區塊鏈上鑄造NFT，為買家節省鑄造費用。

系列全數極速售罄，目前在Opensea上，已見不少人在轉售，地板價為0.39個以太幣。

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百威雖然為傳統公司，但一直嘗試參與虛擬經濟，早在今年8月，以8個以太幣價錢，買入由藝術家Tom Sachs，設計的手繪啤酒火箭NFT圖象，並將之換成Twitter頭象。亦以30個以太幣，買入以太坊域名beer.eth。

傳統實體企業與虛擬經濟難免格格不入，在元宇宙衝擊下，傳統企業要考慮如何打入市場，NFT或者是一個很好的切入點。或者將來，大家可以在元宇宙食虛擬譚仔，飲虛擬可樂。

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撰文 : 龍瑞成

虛擬貨幣 NFT 區塊鏈 Twitter 以太坊

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