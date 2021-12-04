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【新股IPO】瑞爾集團已成功闖關　傳最多集資16億

股樓投資 23:15 2021/12/04

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消息指，內地口腔醫療服務商瑞爾集團已成功闖關訊，計劃集資約1至2億美元（約7.79億至15.58億港元），聯席保薦人為摩根士丹利及瑞銀。

【新股IPO】中概股回流或加速 彭博列10隻潛在回流股包括富途、陸金所等【見下頁】

瑞爾集團於1999年成立，業務涵蓋普通牙科、正畸及種植牙，並採用瑞爾和瑞泰品牌的雙品牌戰略。瑞爾齒科主要針對一線城市中具有高購買力和較大終身價值的富裕患者，而瑞泰口腔則主要針對一線城市和主要二線城市的中產階級消費者，覆蓋地域更廣。

【2022年部署】交銀國際籲關注消費及互聯網板塊 明年推薦12隻行業首選股

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若以集團2020年總收入計，集團為中國最大的高端民營口腔醫療服務提供商，同時為中國第三大民營口腔醫療服務提供商。截至3月31日，瑞爾集團在中國15個主要一二線城市運營107家醫院和診所。

姜濤拍滙豐告別投資A0廣告 奪首屆YouTube Works大獎【見下頁】

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是次集資所得將用於業務擴張、建設及優化信息技術基礎設施，進行併購和營運資金所需。

>>>如欲接收更多新股資訊，請看《iMoney新股IPO》文章

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記者：張以正

IPO 港股

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