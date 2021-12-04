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【Omicron變種】研究：Omicron帶感冒病毒基因 或助避開免疫系統

環球社會熱點 18:31 2021/12/04

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全球多國陸續發現變種新冠病毒Omicron，有專家指Omicron變種較Delta變種具更強感染力。最新有研究發現，Omicron變種帶有過往從未出現、但存在於如普通感冒等病毒的基因序列，有助避過人體免疫系統攻擊。

第3針打mRNA疫苗 研究指效果最好 【下一頁】

數據分析公司nference周四（2日）發表研究結果，發現Omicron變種帶有在過往新冠病毒中從未出現過、但存在其他如普通感冒等病毒的基因序列，導致產生最少一種突變。

主導是次研究的Venky Soundararajan表示，Omicron帶有的基因序列，亦存在於人類基因當中，有助Omicron逃避人體免疫系統。

這亦意味著Omicron變種更具傳染性，亦只會引起輕微病徵或無症狀感染。

Omicron再感染風險 高Delta變種3倍  【下一頁】

根據早期研究，肺部及胃腸系統中的細胞能同時攜帶新冠病毒及普通感冒冠狀病毒，為重組及改變病毒基因創造條件。兩種病毒會在宿主體內產生相互作用，並自我複製、最終產生帶兩種病毒基因序列的新病毒。

Soundararajan指，Omicron變種很可能首先發生在同時感染這兩種病原體的患者身上，新冠病毒從另一種病毒取得了基因序列。Soundararajan續稱，相同基因序列多次出現在導致人類感冒的冠狀病毒（稱為 HCoV-229E）、以及愛滋病的人類免疫缺陷病毒（HIV）中。

Soundararajan亦認為，新發現強調接種新冠疫苗重要性，呼籲人們接種新冠疫苗，以減低其他免疫功能脆弱的人感染新冠病毒機會。值得注意的是，上述研究尚未經同儕評審。

責任編輯：郭麗明

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