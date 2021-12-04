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【MIRROR】「二叔」姜濤現身滙豐保險員工大會、近距離互動　網民：滙豐仲請唔請人呀？

17:30 2021/12/04

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【MIRROR】「二叔」姜濤現身滙豐保險員工大會、近距離互動　網民：滙豐仲請唔請人呀？

HSBC滙豐今年初就邀請人氣男團MIRROR成員姜濤合作，除鋪天蓋地式宣傳由姜濤代言的「投資A0」活動，滙豐保險早前又在廣告中加入由姜濤飾演的「二叔」角色。滙豐保險周五（3日）舉行的聖誕員工聚會上，更邀請「二叔」現真身，姜濤在會上獻唱至少3首歌曲，現場氣氛熾熱、尖叫聲不斷！難怪有粉絲表示，想成為滙豐的員工。

有姜濤的粉絲專頁上載，姜濤周五穿上一身搶眼的紅色連身外套，出席滙豐保險員工聚會，在台上大唱《蒙著嘴說愛你》、《愛情簽證申請》、《一號種籽》的大熱歌曲。台下企滿出席的滙豐保險員工，最近更只有一個電視機的距離，認真近距離接觸！女員工的尖叫聲及「姜濤」等的叫聲不斷，更聽到台下有男員工高呼「好靚仔！」

片段一出，不少網民留言大讚「滙豐的員工真幸福」、「星期一去匯豐揾工」、「匯豐請唔請人呀？」等。

    點擊圖片放大
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姜濤出場炒熱現場氣氛，網上圖片中更見到坐在台下第一排的滙豐保險香港行政總裁文德華，都忍不住要舉機拍下姜濤的表演。但最後由於其他員工太興奮、紛紛走出台前包圍住台上的姜濤，可能坐在第一排的文德華都被其他員工擋住視線。

其實，滙豐的「員工福利」又豈止這些？滙豐今年7月就曾經邀請姜濤親身落分行與員工互動，更可以同姜濤一起跳《蒙着嘴說愛你》的手指舞。據講，是業績最好的分行才可以得到同姜濤近距離接觸的「獎勵」，以人氣偶像的吸引力鼓勵員工更落力跑數，都不失為一個上策。

其實滙豐更可以考慮以類似方法，吸引人才加入滙豐，便可以解決目前全行都面對的增聘競爭大、請人難的情況？

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