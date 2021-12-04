  • 19°C
香港時間 : 20211204日 (六) 17:20
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

意大利男「假手臀」接種新冠疫苗 被護士當場識穿

環球社會熱點 16:51 2021/12/04

分享：

意大利於周一（11月29日）起全面推行綠色通行證，只有已接種新冠疫苗或新冠康復者才能進出公共場所。當地有男子想獲得綠色通行證，但又不願意打針，竟以「假手臂」接種疫苗，最終被護士識穿計謀。 
英國先天脊柱裂女騎師 控醫生無提母親攝取葉酸勝訴 【下一頁】

意大利西北部 Biella小鎮一名50多歲男子，以矽膠覆蓋真手臂，打算以「假手臂」接種新冠疫苗，取得綠色疫苗通行證。但護士捲起該名男子手袖時，隨即發現有異樣，發現皮膚觸感似橡膠、又冷，而且顏色亦較其膚色淺，於是質問男子。

東窗事發後，該男子更試圖說服護士不要揭發其所為，但護士堅決向警方舉報，現這名男子被控詐騙。

挪威聖誕派對爆疫 最少50人中招 【下一頁】

當地媒體報道指，男子是醫護人員，由於他沒有接種新冠疫苗而被停職。據悉，用「假手臂」接種疫苗可能並非單一事件；在Twitter一篇懷疑是涉案男子所寫的帖文，附有Amazon的矽膠男性上半身套裝連結，顯示售價為488歐元（約4,304港元）。

該Twitter用戶指，「如果我這樣做，他們會發現嗎？或者會在矽膠下面多穿衣服，避免針頭刺到真手臂上。（If I go with this， will they notice？ Maybe beneath the silicone I'll even put on some extra clothes to avoid the needle reaching my real arm）。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】 

責任編輯：郭麗明

相關文章

美國密歇根州校園槍擊案 疑犯父母被控四項過失殺人
今日
美國密歇根州校園槍擊案 疑犯父母被控四項過失殺人
暴風雪吹襲丹麥 IKEA變避難所收留顧客過夜
今日
暴風雪吹襲丹麥 IKEA變避難所收留顧客過夜
英國先天脊柱裂女騎師 控醫生無提母親攝取葉酸勝訴
今日
英國先天脊柱裂女騎師 控醫生無提母親攝取葉酸勝訴
【英國王室】英重啟口罩令 凱特帶頭戴口罩現身
2021/12/03
【英國王室】英重啟口罩令 凱特帶頭戴口罩現身
【Omicron變種】挪威聖誕派對爆疫 最少50人中招
2021/12/03
【Omicron變種】挪威聖誕派對爆疫 最少50人中招

你可能感興趣

美國密歇根州校園槍擊案 疑犯父母被控四項過失殺人
今日 12:42
美國密歇根州校園槍擊案 疑犯父母被控四項過失殺人
暴風雪吹襲丹麥 IKEA變避難所收留顧客過夜
今日 09:05
暴風雪吹襲丹麥 IKEA變避難所收留顧客過夜
英國先天脊柱裂女騎師 控醫生無提母親攝取葉酸勝訴
今日 10:05
英國先天脊柱裂女騎師 控醫生無提母親攝取葉酸勝訴
網絡熱話 傳染病 疫苗 意大利 新冠肺炎 護士

上一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（12月04日 時間17:00）

下一篇文章

【Omicron變種】世衛：全球38地區已錄確診 暫未接獲相關死亡報告（第四版）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

新型冠狀肺炎全球疫情（12月04日 時間17:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（12月04日 時間17:00）
【新冠疫苗】第3針打mRNA疫苗 研究指效果最好
【新冠疫苗】第3針打mRNA疫苗 研究指效果最好
【英國王室】英重啟口罩令 凱特帶頭戴口罩現身
【英國王室】英重啟口罩令 凱特帶頭戴口罩現身
英國先天脊柱裂女騎師 控醫生無提母親攝取葉酸勝訴
英國先天脊柱裂女騎師 控醫生無提母親攝取葉酸勝訴
【美國疫情】拜登拒封城停工 承諾提供免費新冠檢測
【美國疫情】拜登拒封城停工 承諾提供免費新冠檢測
【Omicron變種】世衛：全球38地區已錄確診 暫未接獲相關死亡報告（第四版）
【Omicron變種】世衛：全球38地區已錄確診 暫未接獲相關死亡報告（第四版）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款