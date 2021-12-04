意大利男「假手臀」接種新冠疫苗 被護士當場識穿

意大利於周一（11月29日）起全面推行綠色通行證，只有已接種新冠疫苗或新冠康復者才能進出公共場所。當地有男子想獲得綠色通行證，但又不願意打針，竟以「假手臂」接種疫苗，最終被護士識穿計謀。

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意大利西北部 Biella小鎮一名50多歲男子，以矽膠覆蓋真手臂，打算以「假手臂」接種新冠疫苗，取得綠色疫苗通行證。但護士捲起該名男子手袖時，隨即發現有異樣，發現皮膚觸感似橡膠、又冷，而且顏色亦較其膚色淺，於是質問男子。

東窗事發後，該男子更試圖說服護士不要揭發其所為，但護士堅決向警方舉報，現這名男子被控詐騙。

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當地媒體報道指，男子是醫護人員，由於他沒有接種新冠疫苗而被停職。據悉，用「假手臂」接種疫苗可能並非單一事件；在Twitter一篇懷疑是涉案男子所寫的帖文，附有Amazon的矽膠男性上半身套裝連結，顯示售價為488歐元（約4,304港元）。

該Twitter用戶指，「如果我這樣做，他們會發現嗎？或者會在矽膠下面多穿衣服，避免針頭刺到真手臂上。（If I go with this， will they notice？ Maybe beneath the silicone I'll even put on some extra clothes to avoid the needle reaching my real arm）。

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責任編輯：郭麗明