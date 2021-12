意大利男「假手臀」接種新冠疫苗 被護士當場識穿

意大利於周一(11月29日)起全面推行綠色通行證,只有已接種新冠疫苗或新冠康復者才能進出公共場所。當地有男子想獲得綠色通行證,但又不願意打針,竟以「假手臂」接種疫苗,最終被護士識穿計謀。

意大利西北部 Biella小鎮一名50多歲男子,以矽膠覆蓋真手臂,打算以「假手臂」接種新冠疫苗,取得綠色疫苗通行證。但護士捲起該名男子手袖時,隨即發現有異樣,發現皮膚觸感似橡膠、又冷,而且顏色亦較其膚色淺,於是質問男子。

東窗事發後,該男子更試圖說服護士不要揭發其所為,但護士堅決向警方舉報,現這名男子被控詐騙。

當地媒體報道指,男子是醫護人員,由於他沒有接種新冠疫苗而被停職。據悉,用「假手臂」接種疫苗可能並非單一事件;在Twitter一篇懷疑是涉案男子所寫的帖文,附有Amazon的矽膠男性上半身套裝連結,顯示售價為488歐元(約4,304港元)。

該Twitter用戶指,「如果我這樣做,他們會發現嗎?或者會在矽膠下面多穿衣服,避免針頭刺到真手臂上。(If I go with this, will they notice? Maybe beneath the silicone I'll even put on some extra clothes to avoid the needle reaching my real arm)。

