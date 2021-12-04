【機迷熱話】Pokémon Go推iOS版更新　支援120Hz屏幕刷新率

▲ 為配合提供更高畫質以及流暢介面，Pokémon Go最近為iOS系統推出遊戲更新，以提升用家遊戲體驗。

Pokémon Go玩家們注意喇！蘋果（Apple）於本年9月份推出iPhone 13 Pro，首度支援120Hz屏幕刷新率，為配合提供更高畫質以及流暢介面，Pokémon Go最近就為iOS系統推出遊戲更新，以提升用家的遊戲體驗。

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近日，Pokémon Go手機遊戲推出1.191.0更新版本，以支援新款iPhone提供的120Hz屏幕刷新率。以往Pokémon Go遊戲的iOS版本限制於30fps畫面播放速率，而新推出的1.191.0版本中，遊戲將支援最高更新頻率。當用戶開啟功能後，裝置便可根據iPhone所提供的不同屏幕刷新率來提供更新頻率。

報道指出，此功能不限於iPhone 13 Pro和iPhone 13 Pro Max，所有具備120Hz屏幕刷新率的iPhone均可使用。同時玩家亦要留意，開啟功能後遊戲或會變得更加耗電。

責任編輯：李寶如