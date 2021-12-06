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【阿里巴巴大股東】孫正義連環不幸事件拖軟銀股價插9%　一周4大挫折、阿里巴巴非最傷？

10:57 2021/12/06

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【阿里巴巴大股東】孫正義連環不幸事件　一周4大挫折、阿里巴巴非最傷？

美國上市中概股上周再爆小股災，阿里巴巴（美：BABA）上星期累跌16%，創逾4年新低，拖累股東損手，阿里巴巴 （09988） 周一股價再失守110港元。阿里巴巴單一最大股東孫正義旗下軟銀集團不單受累阿里巴巴股價表現，孫正義旗下多項大型投資都在上周遇不利消息，包括芯片設計商ARM、東南亞召車平台Grab（美：GRAB）和滴滴出行（美：DIDI）除牌。

4大連環不幸事件下，孫正義旗艦軟銀集團（日：9984）繼上周跌12%，周一早上股價曾跌9%，最新跌7%，暫報5148日圓，再創逾一年低。

阿里巴巴CFO武衛明年4月交棒徐宏 蔣凡調任海外業務，詳情可見【阿里巴巴大重整】

阿里巴巴美股低港10.29元 孫正義軟銀一晚蝕500億，詳細可見【下一頁】 

*逢港股交易日上午9時《ET開市直擊》為你分析市況，做好開市準備*【按此即睇】 

ARM面臨賣盤觸礁　軟銀740億美元賣盤渺茫

軟銀集團部署出售芯片設計商ARM多時，即使獲Nvidia（美：NVDA）擬以740億美元作價收購，但外界早料ARM提供芯片設計基建，由另一芯片設計商收購會遇上反壟斷關卡。美國反壟斷官員在上周四（12月1日）提出反對收購訴訟，認為Nvidia吞併ARM將窒礙行業創新。

分析料，不單美國，收購在英國、歐盟、中國以至ARM的客戶都會遇上阻力，華爾街已視交易「胎死腹中（dead deal）」，並料軟銀即使可將ARM上市作為替代套現選項，但估值恐大不如售予Nvidia。

美國聯邦貿易委員會提起訴訟阻攔英偉達收購Arm，可見【下一頁】

Grab 空歡喜　首日過山車跌兩成

Grab以歷來最大型SPAC併購方式上市，孫正義旗下願景基金（Vision Fund）持有Grab 18.6%，Grab上周四盤前、開盤都有近兩成升幅，但Grab 服價從開市高位13.06美元掉頭，全日跌21%，首日市值約346億美元。

Grab次日股價回升3%，收報8.99美元，較首日即市高位仍有距離。

滴滴除牌　跌幅最深

滴滴出行上市不足一周即成為內地監管目標，屢傳出私有化下，滴滴周五正式公布部署美國除牌，改往香港上市。孫正義願景基金為滴滴主要股東，持股達21.5%。

滴滴出行上周五盤前一度大升，但同屬虛火，公司正股時段跌22%，報6.07美元，較招股價14美元，上市不足一年累跌近6成。

滴滴先回港後美國除牌　部分app內地重新上架、官媒：期待重整出發，可見【下一頁】

綜合上周4大投資表現，屬於孫正義投資組合最重的阿里巴巴表現乏善可陳，但ARM若在反壟斷審查中告吹所涉金額更高，以全周跌幅計，滴滴、Grab都較阿里巴巴更深。

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港股 阿里巴巴－SW（09988） 阿里巴巴（Alibaba，美：BABA） Grab 特殊目的收購公司（SPAC） 歐盟 反壟斷 阿里巴巴 NVIDIA

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