▲ 【阿里巴巴大股東】孫正義連環不幸事件 一周4大挫折、阿里巴巴非最傷？

美國上市中概股本周再爆小股災，阿里巴巴（美：BABA）全周累跌16%，創逾4年新低，拖累股東損手。阿里巴巴單一最大股東孫正義旗下軟銀集團周五晚一晚即虧約500億港元，不過在阿里巴巴以外，孫正義旗下多項大型投資都在本周遇不利消息，包括芯片設計商ARM、東南亞召車平台Grab（美：GRAB）和滴滴出行（美：DIDI）除牌。

4大不幸事件下，孫正義旗艦軟銀集團（日：9984）全周跌12%，報5559日圓，創一年半新低。

ARM面臨賣盤觸礁 軟銀740億美元賣盤渺茫

軟銀集團部署出售芯片設計商ARM多時，即使獲Nvidia（美：NVDA）擬以740億美元作價收購，但外界早料ARM提供芯片設計基建，由另一芯片設計商收購會遇上反壟斷關卡。美國反壟斷官員在周四（12月1日）提出反對收購訴訟，認為Nvidia吞併ARM將窒礙行業創新。

分析料，不單美國，收購在英國、歐盟、中國以至ARM的客戶都會遇上阻力，華爾街已視交易「胎死腹中（dead deal）」，並料軟銀即使可將ARM上市作為替代套現選項，但估值恐大不如售予Nvidia。

美國聯邦貿易委員會提起訴訟阻攔英偉達收購Arm，可見【下一頁】

Grab 空歡喜 首日過山車跌兩成

Grab以歷來最大型SPAC併購方式上市，孫正義旗下願景基金（Vision Fund）持有Grab 18.6%，Grab周四盤前、開盤都有近兩成升幅，由開市13.06美元掉頭，全日跌21%，首日市值約346億美元。

Grab次日股價回升3%，收報8.99美元，較首日即市高位仍有距離。

滴滴除牌 跌幅最深

滴滴出行上市不足一周即成為內地監管目標，屢度傳出私有化下，滴滴周五五式公布部署美國除牌，改往香港上市。孫正義願景基金為滴滴主要股東，持股達21.5%。

滴滴出行周五盤前一度大升，但同屬虛火，公司正股時段跌22%，報6.07美元，較招股價14美元，上市不足一年累跌近6成。

滴滴先回港後美國除牌 部分app內地重新上架、官媒：期待重整出發，可見【下一頁】

綜合4大投資本周表現，屬於孫正義投資組合最重的阿里巴巴表現乏善可陳，但ARM若在反壟斷審查中告吹所涉金額更高，以全周跌幅計，滴滴、Grab都較阿里巴巴更深。

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