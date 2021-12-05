【機迷熱話】Sony擬推自家訂閱服務　用戶可以任玩PS4、PS5遊戲？

▲ 索尼（Sony）為了與Xbox等遊戲平台競爭，有意將PlayStation Plus及PlayStation Now服務合併，推出全新訂閱方案。

為吸納長期玩家，不少遊戲平台都推出自家訂閱服務。據最新外媒消息指，索尼（Sony）為了與Xbox等遊戲平台競爭，有意將PlayStation Plus及PlayStation Now服務合併，推出「Spartacus」全新訂閱方案。

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據《彭博》引述知情人士報道指，Sony旗下PlayStation部門正計劃推出一項新訂閱服務。目前PlayStation平台主要提供兩款訂閱服務，分別是PlayStation Plus及PlayStation Now。PlayStation Plus服務會在每月提供免費遊戲，同時允許玩家連綫一同遊玩，並設有雲端紀錄功能。另一款PlayStation Now，則提供雲端串流遊戲服務，玩家支付月費後可免費玩遊戲庫內容。

報道指出，Sony推出的「Spartacus」訂閱服務與Xbox Game Pass類似，將設有不同等級訂閱會員，預計該訂閱計劃會在明年春季推出，但暫時尚未清楚有關詳情及定價。

責任編輯：李寶如