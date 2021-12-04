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【港元存款】有間銀行活期息都有5.88厘　3個月賺盡2.1萬元利息、全港最高

Hot Talk 15:06 2021/12/04

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【港元存款】有間銀行活期利率高達5.88厘　3個月賺盡2.1萬元利息、全港最高息

低息環境持續，除個別銀行因臨近年結而加息吸存，其實港元存款利率長期幾乎都貼近零息水平，更未計高息存款推廣往往只限新客參加、而且設有小額的存款上限。但有間銀行就逆市延長5.88厘高息港元活期存款推廣，同時將存款上限加3倍至400萬元，3個月的期末利息高達2.1萬元！即睇下文邊間銀行「咁荀」。

今次講的是信銀國際。信銀12月再延長高達5.88厘的活期港元存款優惠。由即日起，新客戶在信銀存入合資格新資金，可享遞增式利率，最後一個月的利率高達5.88厘，今次新資金上限更一口氣加碼到400萬元，較上個月推廣的100萬元更高。

每100萬元存款　期末利息近5300元

假設新客戶12月底登記，並存放上限400萬元存款，粗略計算，至明年3月底到期時，便可賺盡2.11萬元的利息！即使不想做盡或資金有限，其實每100萬元存款，期末利息都有5,283元，非常吸引。

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即日起至12月30日，在登記日開始起計過去12個月內未曾持有信銀國際任何銀行戶口或服務的客戶，開戶存入新資金1萬元至400萬元，並登記「大富翁存款」，即可享特惠利率。

活期利率以遞增式計算，登記日起至明年1月31日的利率0.18厘、明年2月份的利率0.28厘、3月份的利率5.88厘。若以上限400萬元計，3個時段可賺的利息分別600元、約932元及19,600元元。

活期存款優惠同時適用於現有客戶，但最後一個時段的利息就會降至1.38厘，但仍然較市面上的港元定期存款利率更高。

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活期存款 定期存款 信銀國際 港元活期存款 港元定期存款 港元 加息 銀行

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