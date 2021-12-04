  • 20°C
香港時間 : 20211204日 (六) 13:35
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

POP MART於K11 Art Mall增設新門店　推MEGA珍藏系列SPACE MOLLY抽籤活動

科技 13:00 2021/12/04

分享：

POP MART泡泡瑪特 （09992）宣布，K11 Art Mall新門店於今（4日）正式開幕。

盲盒玩具近期大熱，銷售盲盒玩具的POP MART泡泡瑪特 （09992）亦積極在本地擴充實體店。該品牌於今（4日）宣布，在K11 Art Mall開設新門店，當日更舉行泡泡瑪特高端線限定產品MEGA珍藏系列SPACE MOLLY抽籤活動。　　

＜＜【疫市開店】lululemon首設地舖落戶中環　看好本地消費力：旅客只是Bonus（多圖）

＜＜疫市開舖無難道　花店攻高消費客戶群有何辦法？

上月13日，泡泡瑪特於海港城開設首間香港門店，並由本地知名潮玩藝術家Kenny Wong設計以天星碼頭為靈感的藍色Molly形象玻璃鋼，並放置於店鋪中央位置。除了海港城店外，該品牌正式在K11 Art Mall開設第2間分店，開業當天將舉行泡泡瑪特高端線限定產品MEGA珍藏系列SPACE MOLLY抽籤，並在下午14時至16時舉行設計師Pucky簽售會活動。

成立已超過10年的泡泡瑪特去年於香港正式上市。截至2021年9月30日，泡泡瑪特全球線下直營門店已超過250間，覆蓋全國103個城市，更進駐韓國、日本、美國、加拿大、英國、新加坡等23個海外國家及地區，不斷擴展全球佈局。

責任編輯：李寶如

相關文章

【全渠道營銷】Nespresso：藉貼地策略吸客　加快採用電子支付模式
2021/12/03
【全渠道營銷】Nespresso：藉貼地策略吸客　加快採用電子支付模式
【職場心法】惠康管理層剖20年來最大挑戰　難忘非洲豬瘟危機
2021/12/02
【職場心法】惠康管理層剖20年來最大挑戰　難忘非洲豬瘟危機
【網購商機】Cyber Monday消費額首次錄跌幅　因優惠吸引力大跌？
2021/12/01
【網購商機】Cyber Monday消費額首次錄跌幅　因優惠吸引力大跌？
【素食商機】大家樂再推純素產品　夥OmniFoods推出新豬肉肉餅煲仔飯
2021/12/01
【素食商機】大家樂再推純素產品　夥OmniFoods推出新豬肉肉餅煲仔飯

你可能感興趣

【全渠道營銷】Nespresso：藉貼地策略吸客　加快採用電子支付模式
12:13 2021/12/03
【全渠道營銷】Nespresso：藉貼地策略吸客　加快採用電子支付模式
【職場心法】惠康管理層剖20年來最大挑戰　難忘非洲豬瘟危機
12:45 2021/12/02
【職場心法】惠康管理層剖20年來最大挑戰　難忘非洲豬瘟危機
【網購商機】Cyber Monday消費額首次錄跌幅　因優惠吸引力大跌？
11:40 2021/12/01
【網購商機】Cyber Monday消費額首次錄跌幅　因優惠吸引力大跌？
玩具 產品 設計師 編輯 新加坡 加拿大 銷售 海港城 文娛藝術 南韓

下一篇文章

【科技一周回顧】「港康碼」申請詳情公開　高通驍龍年度技術高峰會開鑼
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【穿戴裝置】Google首款Pixel智能手錶　傳明年初發表
【穿戴裝置】Google首款Pixel智能手錶　傳明年初發表
【港康碼】申請港康碼要留意！　實名登記+更新安心出行3.0版本上載行蹤
【港康碼】申請港康碼要留意！　實名登記+更新安心出行3.0版本上載行蹤
【Facebook】中環設「私，家Facebook」期間限定店　夥初創推許廷鏗AR濾鏡
【Facebook】中環設「私，家Facebook」期間限定店　夥初創推許廷鏗AR濾鏡
【華為動向】華為中環街市設智能生活館　展示HarmonyOS互聯技術（多圖）
【華為動向】華為中環街市設智能生活館　展示HarmonyOS互聯技術（多圖）
【Apple】蘋果推（PRODUCT）RED版本iPhone 13系列　助對抗疫情
【Apple】蘋果推（PRODUCT）RED版本iPhone 13系列　助對抗疫情
【科技一周回顧】「港康碼」申請詳情公開　高通驍龍年度技術高峰會開鑼
【科技一周回顧】「港康碼」申請詳情公開　高通驍龍年度技術高峰會開鑼
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款