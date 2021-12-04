POP MART於K11 Art Mall增設新門店　推MEGA珍藏系列SPACE MOLLY抽籤活動

▲ POP MART泡泡瑪特 （09992）宣布，K11 Art Mall新門店於今（4日）正式開幕。

盲盒玩具近期大熱，銷售盲盒玩具的POP MART泡泡瑪特 （09992）亦積極在本地擴充實體店。該品牌於今（4日）宣布，在K11 Art Mall開設新門店，當日更舉行泡泡瑪特高端線限定產品MEGA珍藏系列SPACE MOLLY抽籤活動。

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上月13日，泡泡瑪特於海港城開設首間香港門店，並由本地知名潮玩藝術家Kenny Wong設計以天星碼頭為靈感的藍色Molly形象玻璃鋼，並放置於店鋪中央位置。除了海港城店外，該品牌正式在K11 Art Mall開設第2間分店，開業當天將舉行泡泡瑪特高端線限定產品MEGA珍藏系列SPACE MOLLY抽籤，並在下午14時至16時舉行設計師Pucky簽售會活動。

成立已超過10年的泡泡瑪特去年於香港正式上市。截至2021年9月30日，泡泡瑪特全球線下直營門店已超過250間，覆蓋全國103個城市，更進駐韓國、日本、美國、加拿大、英國、新加坡等23個海外國家及地區，不斷擴展全球佈局。

責任編輯：李寶如